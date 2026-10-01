Oddo BHF Corporate Finance renforce son pôle M&A en France

(Zonebourse.com) - Gonzague Depouilly a été nommé managing director au sein du bureau parisien d'Oddo BHF Corporate Finance, à compter du 1er octobre 2026. Fort de 18 ans d'expérience en banque d'investissement et en conseil en fusions-acquisitions, il aura notamment pour mission de développer l'activité M&A dans les secteurs de l'énergie et de la défense en France.

Au cours de sa carrière, Gonzague Depouilly a accompagné de grandes entreprises françaises et européennes, ainsi que des fonds de private equity et d'infrastructure, dans le cadre de nombreuses opérations stratégiques.

Sa nomination vient renforcer les capacités d'Oddo BHF Corporate Finance en matière de fusions-acquisitions en France. La société souhaite poursuivre le développement de ses activités de conseil en France et en Europe.

Après une expérience chez UBS, il rejoint Barber Hauler en 2010 en qualité d'analyste, où il a évolué jusqu'à devenir partner puis chief executive officer.

Gonzague Depouilly est diplômé de l'Ecole Polytechnique et titulaire d'un Mastère Spécialisé Entrepreneurs de HEC Paris.

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