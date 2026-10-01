Les revendications des lycéens : des moyens supplémentaires à la suppression de Parcoursup

Un élève brandit une pancarte indiquant "Nos classes débordent, notre patience aussi", lors d'une manifestation dans le centre de Brest, le 1er octobre 2026 ( AFP / FRED TANNEAU )

Les lycéens mobilisés sur les blocages revendiquent plus de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale, se plaignent de la pression de Parcoursup, de professeurs non remplacés, de bâtiments délabrés ou encore d'emplois du temps trop chargés.

Voici leurs principales revendications et un panorama non exhaustif de la situation des 3.700 lycées, où étudient environ 2,2 millions d'adolescents.

Moyens dans les lycées

Nina et Candice, lycéennes de 17 ans à Arago à Paris, veulent "plus de moyens, surtout pour les lycées de banlieues" qu'elles "soutiennent", et souhaitent un "système plus égalitaire". Elles se disent bien loties dans leur établissement rénové du 12e arrondissement.

En 2023, le ministère de l'Éducation a dépensé en moyenne 8.550 euros par lycéen dans le public et le privé sous contrat.

Dans les régions urbaines comme l'Île-de-France, les dépenses par élève sont plus faibles que les moyennes nationales et la taille souvent plus élevée des lycées se traduit par de moindres taux d'encadrement. En région parisienne, les enseignants sont aussi plus jeunes, et moins rémunérés.

En plus de ces dotations, les Régions, compétentes pour les lycées, ont dépensé en moyenne 3.000 euros par lycée, avec de grandes disparités par région: 2.380 euros en Île-de-France à 5.830 euros en Guyane.

Professeurs non remplacés

Les lycéens mobilisés se plaignent de l'absence de professeurs, parfois dans des matières importantes, comme le français en première.

À la rentrée, il manquait au moins un professeur dans 53% des collèges et des lycées publics, selon une enquête du syndicat Snes-FSU.

"Dans la plupart des cas" il s'agit de "volumes d'heures d'enseignement à couvrir, et non des postes à temps plein non pourvus", avait affirmé le ministère.

En 2024-2025, 10% d'heures n'ont pas été assurées dans les lycées, selon les statistiques ministérielles.

Selon un récent rapport parlementaire, environ 7,5 % des heures d'enseignement ne sont pas assurées à cause du non-remplacement des professeurs dans le second degré.

"Il faut évidemment tout faire pour les réduire", a réagi mardi le ministre de l'Éducation Édouard Geffray. "Le 100% de remplacement, c'est quelque chose qui est statistiquement quasiment impossible. Il ne faut pas se mentir non plus."

Emplois du temps et classes surchargées

"On fait des 08h-18h, c'est pas normal": à l'instar de cet élève de terminale du lycée Montbello à Lille, beaucoup d'élèves se plaignent d'emplois du temps et de classes trop chargées.

Jeudi à Versailles, le ministre a reconnu les difficultés liées à l'organisation du lycée depuis la réforme de 2019 et ses choix de spécialités.

Les rythmes scolaires reviennent régulièrement dans le débat public, mais des modifications supposent, dans les zones rurales notamment, d'adapter le transport scolaire, à la charge des collectivités.

La convention des temps de l'enfant a proposé que les cours démarrent à 9H00 au lycée et de placer "les apprentissages théoriques le matin, et les apprentissages pratiques l'après-midi".

Le gouvernement n'a pas donné suite à ces propositions.

Swan, une autre terminale, 17 ans, au lycée Bréquigny dans un quartier populaire de Rennes, explique que "des classes à 35 personnes, c'est plus vivable, même les profs se plaignent".

En 2025, il y avait en moyenne 30 élèves par classe au lycée, contre 27 en 2010, selon les données ministérielles.

Parcoursup

Nils Guerin, 16 ans, scolarisé près de Bordeaux, pointe le "malaise" grandissant autour de Parcoursup, "qui est très stressant". D'autres plaident pour sa suppression. "Il faut plus de places dans les universités", estime Candice, en terminale au lycée Arago à Paris.

Créé en 2018 en remplacement d'APB, Parcoursup est obligatoire pour les lycéens qui veulent candidater dans la plupart des formations de l'enseignement supérieur.

Mais dans les faits, tous n'obtiennent pas de place : en juillet, environ 130.000 élèves étaient sans affectation en juillet, à l'issue de la phase principale. La phase complémentaire est toujours en cours.

Le processus, que beaucoup qualifient de sélection, est aussi accusé de manquer de transparence, en particulier les algorithmes utilisés par chaque formation.

Rénovation des bâtiments

Au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie (Yvelines), des adolescents ont raconté les "trous dans les plafonds, les vidéoprojecteurs et des ordinateurs qui ne marchent pas".

Tanelle, 16 ans, en première générale à Thiers à Marseille, déplore qu'une classe défense ait été ouverte "alors qu'on a pas d'argent pour avoir des ventilateurs dans les salles, qu'on crève de chaud".

Depuis les canicules de mai et juin notamment, le gouvernement insiste sur les programmes en cours de rénovation des établissements, qui appartiennent aux Régions, et non à l'Etat.

En juin, M. Geffray avait indiqué que "6.200 projets étaient soutenus d'une manière ou d'une autre, soit par le Fonds vert, soit par EduRénov", deux dispositifs publics de rénovation énergétique des bâtiments.

Aucune cartographie des établissements scolaires selon leur performance énergétique n'existe. Le ministère a affirmé qu'elle était en cours.