Alsace: cambriolé en juillet, le musée Lalique rouvrira fin novembre

Des bijoux exposés au musée Lalique à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin), le 23 juin 2011 ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Le musée Lalique de Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin), où 27 pièces de joaillerie, d'une valeur totale de plus de 4,5 millions d'euros, ont été dérobées début juillet, rouvrira le 28 novembre après des travaux de sécurisation, a-t-il annoncé jeudi.

"Nous avons hâte de pouvoir retrouver nos visiteurs, mais il fallait d'abord travailler à la réparation et à la sécurisation du lieu pour pouvoir préparer une réouverture sereine", a commenté dans un communiqué Véronique Brumm Schaich, la directrice de cet établissement dédié au joaillier-verrier de l'Art nouveau et de l'Art déco René Lalique (1860-1945).

Le 5 juillet à l'aube, trois individus cagoulés avaient fracturé une issue de secours puis une porte coupe-feu, avant de briser six vitrines contenant des bijoux, dans la salle d'exposition principale du musée. Le cambriolage n'a duré que quelques minutes. Depuis lors, le musée, situé à environ 60 km au nord-ouest de Strasbourg, avait gardé portes closes.

Début août, il avait ouvert une cagnotte en ligne afin de "financer les travaux supplémentaires de mise en sécurité du site, qui ne sont pas pris en charge par les assurances". Cette cagnotte, toujours ouverte, avait permis de récolter jeudi près de 7.300 euros.

"Les messages de solidarité et les différents dons (...) nous aident et nous tenons à remercier sincèrement toutes personnes et entreprises qui nous apportent leur soutien", a commenté la directrice.

Ouvert en 2011, le musée Lalique est situé à proximité de l'usine du même nom, installée depuis 1921 sur le versant alsacien des Vosges.

Il expose sur 900 m2 "plus de 650 œuvres exceptionnelles qui permettent de retracer la carrière de René Lalique et de ses successeurs", à travers "un large panorama de créations, des bijoux Art nouveau au cristal actuel en passant par le verre Art déco", indique le site web de l'établissement.

Après une série de cambriolages dans les musées français - dont le retentissant casse du Louvre, qui a fait la Une de l'actualité mondiale en octobre 2025 - le ministère de la Culture a préconisé en juillet de retirer temporairement des vitrines certains objets exposés, dans le cadre d'un plan visant à renforcer la sécurité des établissements.

En vertu de ces recommandations, le musée Lalique ne pourra "malheureusement" pas "présenter de bijoux" lors de sa réouverture fin novembre. "Mais nous évoquerons toujours les bijoux et l'Art nouveau", a annoncé sa directrice.