Oddo BHF confirme son conseil sur Volkswagen

(Zonebourse.com) - L'analyste maintient sa note "neutre" sur le constructeur allemand, assortie d'un objectif de cours inchangé de 80 EUR.
Le projet de Volkswagen consistant à se restructurer pour réduire ses capacités de production, simplifier la gamme et diminuer la complexité du groupe se heurte à l'opposition des représentants des salariés et de la Basse-Saxe, qui disposent ensemble d'une majorité au conseil de surveillance, rapporte Oddo BHF.
Selon le bureau d'analyses, en cas de nouveau rejet de son plan, la direction pourrait envisager de solliciter directement les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Oddo BHF considère cette possibilité surtout comme un moyen de pousser les représentants des salariés et la Basse-Saxe au compromis.
La note du broker juge parallèlement les dernières informations moins négatives sur les suppressions d'emplois et les fermetures d'usines, certaines décisions concernant des sites allemands pouvant être reportées, mais estime que les tensions de gouvernance restent élevées.
Peu avant midi, le titre Volkswagen avançait de 0,2% à Francfort au sein d'un DAX en contraction de 0,7%.
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