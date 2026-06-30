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Oddo BHF confirme son conseil sur Bureau Veritas après la cession de plusieurs activités
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 12:45

Oddo BHF confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 31 EUR suite à l'annonce ce matin de la cession de ses activités de tests et d'inspection Oil & Petrochemicals (O&P) et Coal à Triton Partners , pour une VE de 470 MEUR.

Oddo BHF indique que les activités cédées représentent c. 450 MEUR de CA (c.370 MEUR pour O&P et c. 80 MEUR pour Coal), soit près de 7% du CA groupe en 2025.

Sur la base du multiple annoncé, l'analyste estime un EBIT ajusté d'environ 42 MEUR, soit une marge de 9.5% (contre 16% pour le groupe) soit un niveau de rentabilité inférieur de c. 40%.

Selon l'analyste, Bureau Veritas cède ainsi une activité dilutive, plus cyclique, offrant des perspectives de croissance plus limitées et évoluant dans un environnement concurrentiel plus exigeant.

"Dans ce contexte, une décote de seulement 10% par rapport au multiple de valorisation du groupe nous paraît particulièrement attractive" indique Oddo BHF dans son étude.

L'analyste estime que cette cession aura un impact positif sur la croissance organique, la marge opérationnelle ajustée et le retour sur capitaux employés, tout en étant globalement neutre sur le bénéfice après sa réalisation.

Oddo BHF considère cette annonce comme positive. "L'opération était largement attendue et semble avoir été retardée par les perturbations liées à la situation en Iran. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie de rotation du portefeuille engagée par le groupe et améliore encore sa trajectoire de marge".

Selon l'analyste, cette opération renforce clairement la qualité des fondamentaux du groupe, tant sur le plan stratégique que financier.

"Nous estimons qu'une fois les incertitudes autour de Government Services levées, Bureau Veritas dispose d'un potentiel significatif de rerating, soutenu par un profil de croissance plus attractif et des marges plus élevées" rajoute l'analyste en conclusion.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 12:45:00.

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