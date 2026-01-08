 Aller au contenu principal
Oddo BHF confirme son conseil et maintient son objectif sur Diageo
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 09:37

Oddo BHF confirme son conseil de "surperformance" sur le titre Diageo, assorti d'un objectif de cours inchangé à 2400p.

Le bureau d'études met en avant un risque "modéré" lié à la requête judiciaire d'un distributeur kényan visant à bloquer la cession de la participation de 65% dans EABL à Asahi. Selon l'analyste, une annulation complète du deal paraît "peu probable", d'autant que l'acquéreur a certainement prévu des "garanties classiques de passif" pour ce litige connu depuis 2016.

Le rapport souligne que cette opération de 2,3 Md$ devrait avoir un "effet bénéfique" sur le bilan du groupe britannique. D'après la note, cette rentrée de cash permettrait de réduire le ratio dette nette/EBITDA pour le ramener sous le seuil de 3,0x dès le second semestre 2026.

Le titre progresse actuellement de 0,6% à Londres.



Valeurs associées

DIAGEO
1 591,000 GBX LSE +0,89%
