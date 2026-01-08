Oddo BHF confirme son conseil et maintient son objectif sur Diageo
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 09:37
Le bureau d'études met en avant un risque "modéré" lié à la requête judiciaire d'un distributeur kényan visant à bloquer la cession de la participation de 65% dans EABL à Asahi. Selon l'analyste, une annulation complète du deal paraît "peu probable", d'autant que l'acquéreur a certainement prévu des "garanties classiques de passif" pour ce litige connu depuis 2016.
Le rapport souligne que cette opération de 2,3 Md$ devrait avoir un "effet bénéfique" sur le bilan du groupe britannique. D'après la note, cette rentrée de cash permettrait de réduire le ratio dette nette/EBITDA pour le ramener sous le seuil de 3,0x dès le second semestre 2026.
Le titre progresse actuellement de 0,6% à Londres.
Valeurs associées
|1 591,000 GBX
|LSE
|+0,89%
A lire aussi
-
Le Cambodge a annoncé jeudi la liquidation d'une banque fondée par le magnat d'origine chinoise Chen Zhi, accusé de superviser des centres de travail forcé pour des cyberarnaques et extradé la veille vers la Chine. La banque Prince a été "placée en liquidation" ... Lire la suite
-
Les autorités syriennes ont autorisé les civils à sortir jeudi matin de deux quartiers kurdes d'Alep avant de reprendre le bombardement de ces zones encerclées par l'armée, au troisième jour des violences dans la grande ville du nord de la Syrie. Dans le reste ... Lire la suite
-
Une volatilité excessive du yen pourrait pénaliser l'économie et compliquer l'élaboration des plans stratégiques des entreprises, a averti jeudi Hiroshi Kamiguchi, responsable de la Banque du Japon (BoJ). Un yen faible augmente les bénéfices des exportateurs opérant ... Lire la suite
-
La supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années, a déclaré Donald Trump lors d'une interview au New York Times publiée jeudi, cinq jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une attaque de l'armée américaine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer