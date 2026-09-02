Oddo BHF confiant pour l'offre d'Intesa Sanpaolo sur BMPS

Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur le titre Intesa Sanpaolo, avec un objectif de cours porté de 7,6 à 7,7 EUR, jugeant le groupe bancaire italien "toujours bien positionné" pour mettre la main sur son compatriote BMPS (Banca Monte dei Paschi di Siena).
"Malgré la récente contre-attaque de BMPS ainsi que d'éventuelles frictions politiques, nous continuons de considérer les chances de succès de l'offre d'ISP comme importantes (plus de 60%), en attendant l'évolution du pricing et davantage de visibilité sur les autorisations réglementaires (antitrust)", juge l'analyste en charge du dossier.
Au-delà de la qualité best-in-class des fondamentaux, reposant notamment sur la diversification aboutie du groupe en matière de top line, et des perspectives ambitieuses mais crédibles associées à l'actuel plan stratégique 2025-2029, il considère l'initiative stratégique d'ISP sur BMPS comme la plus crédible parmi les scénarios de M&A.
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