Oddo BHF AM : "un grand nombre d'entreprises se tournent vers le marché des obligations high yield"

(AOF) - Alexis Renault, responsable de la gestion high yield chez Oddo BHF AM livre son analyse sur les perspectives du marché européen du high yield. Selon lui, les fondamentaux du crédit spéculatif à haut rendement européen restent relativement solides et les rendements offrent un portage attrayant, les investisseurs doivent naviguer prudemment face au resserrement des spreads et à la volatilité latente.

"Historiquement, les entreprises européennes ont davantage recours aux prêts bancaires que leurs homologues américaines, reflétant une préférence de longue date pour les banques et un écosystème moins développé en matière d'obligations d'entreprises. Mais ce paysage est en train de changer", affirme Alexis Renault.

Confrontées à des pressions réglementaires, à des exigences de fonds propres plus élevées et à une volonté stratégique plus large de rationaliser leurs bilans, les banques européennes se sont progressivement retirées du crédit traditionnel aux entreprises. En conséquence, un nombre croissant d'entreprises, allant des fabricants de biens industriels aux sociétés de services et aux prestataires de soins de santé, se tournent vers le marché des obligations high yield pour répondre à leurs besoins de financement. Cette tendance à long terme devrait se poursuivre. Les acteurs du marché anticipent une nouvelle croissance des émissions européennes high yield, les entreprises diversifiant leurs sources de financement.

"L'une des caractéristiques marquantes de l'univers européen des obligations high yield est sa qualité de crédit relativement élevée. Environ 64% du marché est composé d'émetteurs notés BB, soit le niveau le plus élevé de crédit non investment grade, contre seulement 54% aux États-Unis. Cette différence reflète à la fois la culture budgétaire plus stricte de l'Europe et la tendance de nombreuses entreprises régionales à entrer dans le segment du high yield", relève Alexis Renault.

Outre une meilleure qualité de crédit, le marché européen est plus largement diversifié entre les secteurs et présente une duration inférieure d'environ un an à celle de son homologue américain. Une duration plus courte réduit la sensibilité aux taux d'intérêt, ce qui est un atout précieux dans un environnement de marché marqué par l'incertitude politique, les tensions géopolitiques et les débats incessants sur la trajectoire future de l'inflation.

Par ailleurs, le responsable de la gestion high yield pour Oddo BHF AM explique que "pour les investisseurs, les niveaux de rendement actuels offrent une combinaison intéressante de portage et de résilience".

Les spreads des obligations européennes high yield sont resserrés par rapport aux moyennes historiques, mais cette classe d'actifs continue d'offrir des opportunités de revenus comparables à celles des obligations de qualité investment grade et des obligations d'État. Toutefois, le marché n'est pas sans risques. Les incertitudes géopolitiques, qui vont de l'évolution des politiques commerciales aux conflits régionaux, restent une source importante de volatilité.

Les mesures protectionnistes, telles que les récentes mesures tarifaires américaines, ont temporairement engendré un pic des spreads des obligations high yield et pesé sur la performance du marché.

Les valorisations élevées des actifs laissent également peu de marge d'erreur en cas de détérioration des conditions macroéconomiques.