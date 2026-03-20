Oddo BHF ajuste ses prévisions 2026 sur Wallix
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:15
Après avoir enregistré un chiffre d'affaires 2025 de 40.6 MEUR, en croissance de 19.2%, l'EBIT ressort à -0.8 MEUR et le résultat net à -0.9 MEUR, soit une nette réduction des pertes par rapport au N-1 (respectivement -5.7 MEUR et -4.3 MEUR en 2024).
L'analyste estime que ce niveau est donc satisfaisant bien que marginalement inférieur à ses attentes initiales (Oddo BHF -0,3 MEUR d'EBIT et- 0,4 MEUR de résultat net).
Selon Oddo BHF, l'élément positif de cette publication concerne le FCF supérieur à 0 sur 2025 à 1 MEUR (contre -4,9 MEUR en 2024) avec in fine une trésorerie nette à 3,8 MEUR (contre 2,9 MEUR fin 2024).
Wallix reste confiant sur ses perspectives de croissance rentable. Pour 2026, la société anticipe donc toujours une hyper-croissance de ses revenus récurrents, avec un EBIT et un FCF positifs.
Suite à cette publication, Oddo BHF ajuste par prudence son scénario 2026 (chiffre d'affaires à 49.3 MEUR, en croissance organique de 21% contre 24,6%; EBIT à 3 MEUR contre 4,5 MEUR, soit une marge de 6%).
"Cette publication reste globalement conforme à la trajectoire annoncée par la société, et confirme que Wallix demeure clairement engagé vers un modèle de croissance rentable, porté par la progression continue des revenus récurrents, l'amélioration graduelle de la rentabilité et un cycle produit prometteur" indique Oddo BHF.
"Au cours actuel (-30% depuis les plus hauts de février), la valorisation du titre demeure attractive pour ce type d'actif, notamment lorsque l'on considère le positionnement de Wallix, et les opportunités liées à un regain d'intérêt pour les solutions de cybersécurité souveraines" rajoute l'analyste en conclusion de son étude.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 10:15:00.
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