Oddo BHF ajuste sa cible sur LDC après les semestriels
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 14:55
Le groupe spécialisé dans la volaille a dévoilé au titre de son 1er semestre 2025-26 un ROC en hausse de 16,3% à 176,6 MEUR, en deçà des 185,3 MEUR attendus par le bureau d'études, 'en raison d'une moindre rentabilité du pôle amont'.
Si LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et ceux fixés dans le cadre de son plan stratégique 2026-27 annoncé en 2022, Oddo BHF pointe un message de vigilance sur l'apparition de la grippe aviaire en France.
Valeurs associées
|85,5000 EUR
|Euronext Paris
|-3,93%
