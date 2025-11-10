 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,74
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oddo BHF ajuste sa cible sur Aperam, reste positif
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 11:00

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Aperam avec un objectif de cours ajusté de 38 à 37 euros, dans le sillage d'une baisse de ses prévisions 2026 après des résultats trimestriels jugés 'en demi-teinte dans l'ensemble des divisions'.

S'il affirme avoir trouvé la guidance 'peu encourageante', le bureau d'études juge que la dynamique apparaît toutefois meilleure que chez ses pairs Acerinox et Outokumpu, et considère que 'la génération de cash reste également en support'.

'Le groupe bénéficie d'un excellent potentiel lié au renforcement du cadre protectionniste de l'UE et à la hausse de la demande tirée par le plan allemand tout en offrant le profil le plus diversifié hors inox parmi ses pairs', ajoute l'analyste.

Valeurs associées

APERAM
31,0600 EUR Euronext Amsterdam +1,30%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank