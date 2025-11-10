Oddo BHF ajuste sa cible sur Aperam, reste positif
S'il affirme avoir trouvé la guidance 'peu encourageante', le bureau d'études juge que la dynamique apparaît toutefois meilleure que chez ses pairs Acerinox et Outokumpu, et considère que 'la génération de cash reste également en support'.
'Le groupe bénéficie d'un excellent potentiel lié au renforcement du cadre protectionniste de l'UE et à la hausse de la demande tirée par le plan allemand tout en offrant le profil le plus diversifié hors inox parmi ses pairs', ajoute l'analyste.
Valeurs associées
|31,0600 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,30%
