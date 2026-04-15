Oddo BHF abaisse son objectif sur Laurent-Perrier
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 15:33
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, la banque privée dit s'attendre à ce que la société fasse preuve de résilience dans un marché atone.
Après un récent contact avec la société, Oddo indique s'attendre à ce que l'entreprise ait continué de surperformer un marché en recul de 1,5% sur les douze derniers mois à fin février, tout en ayant maintenu son prix moyen par bouteille.
D'après ses analystes, le groupe continue de gagner des parts de marché dans certains pays comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et stabilise ses positions sur des marchés tels que la France, le Japon et l'Allemagne, malgré une intensification des promotions fin 2025 et en début d'année.
Le segment très haut de gamme est resté sous pression, pénalisé par des actions promotionnelles agressives de LVMH, poursuit la banque.
Enfin, l'impact de la guerre au Moyen-Orient - une zone qui représente moins de 5% des ventes selon ses estimations mais affiche un bon niveau de rentabilité - reste à ce stade non matériel pour le groupe.
Cap sur les résultats annuels
En amont de ces résultats, Oddo rehausse ses prévisions d'Ebit de 3% et dit tabler sur un chiffre d'affaires annuel quasi stable de 293,6 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 25,2% (-10 points de base).
Les résultats annuels de l'exercice 2025-2026, clos le 30 mars, seront publiés le 29 mai.
A la Bourse de Paris, l'action perdait 2,2% mercredi après-midi, dans un marché qui se détournait du secteur du luxe après les publications décevantes de Hermès et Kering.
Pénalisé par la morosité du marché des vins et spiritueux, le titre a reculé de 2,4% depuis le début de l'année, après un repli de 33% en 2025. Il affiche une capitalisation boursière de 516 millions d'euros.
Valeurs associées
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