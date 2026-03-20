Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur Accenture
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 11:44
Accenture a publié hier des résultats du 2ème trimestre 2026 avec une croissance de 4%, globalement en ligne avec les attentes du consensus (consensus: 4,4% cc ; Oddo BHF : 5,0% cc).
Selon l'analyste, le groupe a enregistré un léger ralentissement par rapport au 1er trimestre (4,7% cc), qui provient principalement de la zone Americas (-1pt à 3% cc, soit c.5% hors impact sur secteur Fédéral ; contre 3.8% cc attendus) ainsi que de la région EMEA (-2pts à 2% cc, contre 3.9% cc attendus).
Selon les calculs d'Oddo BHF, la croissance organique du groupe ressort à c.2,3%, en ralentissement par rapport au 1er trimestre, et inférieure de 1 pt à ses attentes ( 3,8% en organique au 1er trimestre ; Oddo BHF :3,7% en organique au 2ème trimestre).
"Le ralentissement de la croissance du groupe est lié à une normalisation de la croissance du secteur Financial Services à 7% cc après plusieurs trimestres de croissance >10% tirée par des ramp-up de grands contrats" explique le bureau d'analyse.
Oddo BHF souligne que le groupe a relevé légèrement sa guidance 2026, visant désormais une croissance de 3-5% à cc (contre 2-5%; Oddo BHF : 4,9% cc ; consensus : 4.5% cc).
Oddo BHF ajuste sa prévision de croissance cc à 4,1% (contre 4,9%) et maintient son hypothèse de MOA 2026 à 15,8%, entraînant une légère révision du BPA 2026-27 (-1%).
"Le titre se traite à 11x EV/EBITA NTM, soit une prime de 15% par rapport à ses pairs, qui sera difficile de dépasser tant que la croissance reste en ralentissement et inférieure à celle de ses pairs globaux" indique Oddo BHF en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|203,490 USD
|NYSE
|+4,34%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 11:44:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le géant pharmaceutique suisse Novartis se renforce dans les traitements contre le cancer du sein en rachetant un médicament expérimental au groupe américain Synnovation Therapeutics, a-t-il annoncé vendredi. Novartis a conclu un accord avec cette société de biotechnologie ... Lire la suite
-
"Je ne me sentirai absolument pas responsable de la victoire de Dati": les électeurs parisiens LFI se retrouvent face à un dilemme dimanche, "faire barrage" à la droite, soutenue par l'extrême droite, ou voter Sophia Chikirou, quand l'attitude des électeurs de ... Lire la suite
-
La réclusion criminelle à perpétuité a été requise vendredi à Paris au procès du jihadiste français Sabri Essid, jugé par défaut pour sa participation au génocide de la minorité religieuse des Yazidis en zone irako-syrienne au milieu des années 2010. Sabri Essid, ... Lire la suite
-
L'avocate générale a requis vendredi la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre d'un ex-réfugié politique soudanais, accusé d'avoir tué à l'arme blanche trois jeunes hommes en juillet 2022 à Angers, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. "Ces faits ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer