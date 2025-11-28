Oddo BHF abaisse son objectif de cours et maintient son opinion 'Neutre' sur Sika
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 12:03
Oddo BHF confirme son conseil 'Neutre' sur le titre Sika, avec un objectif de cours abaissé de 195 à 175 CHF, soit un potentiel d'appréciation d'environ 11% par rapport au cours de 158,05 CHF relevé le 27 novembre 2025.
L'analyste estime que le plan 'FAST FORWARD', combinant 80/110 MCHF de réductions de coûts et 70/90 MCHF de bénéfices liés à la transformation numérique d'ici 2028, doit permettre au groupe d'atteindre ses objectifs malgré une croissance plus faible qu'anticipé en Europe, aux Etats-Unis et en Chine.
Le bureau d'études relève par ailleurs le repositionnement de Sika en Chine, où le groupe prévoit de réduire son réseau de plus de 30 usines à 25, tout en maintenant une présence jugée stratégique pour accompagner l'expansion internationale des acteurs locaux dans la construction et l'automobile.
Selon la note, la révision à la baisse des perspectives de croissance à moyen terme, désormais attendue entre 3/6% en monnaie locale contre 6/9% auparavant, ainsi qu'un marché jugé plus incertain, justifie l'abaissement de l'objectif de cours à 175 CHF et le maintien d'une opinion 'Neutre'.
Valeurs associées
|159,200 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,73%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/11/2025 à 12:03:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
