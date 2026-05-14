Oddo BHF abaisse légèrement sa cible sur Alstom
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 12:54
A la suite des résultats d'Alstom publiés hier et ressortis "en ligne avec les résultats préliminaires", Oddo BHF juge positivement le diagnostic posé par le nouveau CEO ainsi que les premières mesures correctives annoncées.
Le broker estime que le groupe a fait preuve d'un "réel effort de transparence" sur les difficultés opérationnelles et considère comme "juste et rassurant" le discours du nouveau dirigeant, arrivé il y a six semaines.
Selon la note, les premières mesures pragmatiques mises en place, notamment la priorisation des projets critiques et l'accélération des économies sur les achats, pourraient produire des résultats rapides. Oddo BHF avance également l'argument du management selon lequel l'écart de marge brute entre le carnet de commandes et le compte de résultat "n'est pas structurel".
Le bureau d'études reconnaît qu'une période d'incertitudes reste ouverte après le profit warning d'avril, mais estime que le titre présente une décote supérieure à 20% par rapport à sa moyenne historique sur cinq ans.
Valeurs associées
|17,625 EUR
|Euronext Paris
|+2,65%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 12:54:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le vert jeudi, portés par l'optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. En Europe, à la mi-séance, vers 10H50 GMT, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, Microsoft, précisions sur le sommet Trump-Xi, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris est en hausse jeudi, profitant d'un certain optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois à Pékin. Dans les premiers échanges, vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,49% à 8.047,33 ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4, réponse de Microsoft au paragraphe 7) La Grande-Bretagne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,178
|+6,21%
|8 076,96
|+0,86%
|154
|-1,19%
|0,522
|-18,44%
|44,36
|+0,59%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer