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Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur SGS
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 11:59
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Oddo BHF a relevé son objectif de cours à 105 francs suisses (contre 100 francs suisses) et confirme sa recommandation Surperformance sur le titre alors que le management est revenu sur la dynamique des différentes divisions et a souligné que la demande reste globalement bien orientée à travers le portefeuille.

Oddo BHF estime que le message s'est montré particulièrement constructif dans Health & Nutrition. "Food Testing continue de bénéficier d'une demande réglementaire soutenue liée aux nouveaux contaminants, tandis que Cosmetics profite de la reprise de certains contrats" souligne le bureau d'analyse.

Oddo BHF note également que le discours a également été plus positif sur la Pharma, avec un potentiel d'accélération progressive au 2ème semestre.

Dans Natural Resources, Oddo BHF note que la croissance a accéléré au 2ème trimestre, portée principalement par Minerals. Le management anticipe la poursuite de cette dynamique au cours des prochains trimestres.

Selon Oddo BHF, la dynamique de marge reste solide. "La marge ajustée a progressé de 30 pb au 1er semestre en organique, portée par les économies de coûts et un effet de levier opérationnel significatif, malgré l'impact du Moyen-Orient et la poursuite des investissements dans l'IA" indique l'analyste.

Selon Oddo BHF, la priorité reste donnée aux acquisitions à forte valeur ajoutée, notamment dans la cybersécurité, l'information security assurance et la certification IA, où la demande reste soutenue.

"L'intégration d'ATS avance conformément aux attentes et le pipeline M&A reste actif. Le CMD de novembre constitue le prochain catalyseur, avec des attentes centrées sur les ambitions de croissance à moyen terme, l'allocation du capital et les opportunités liées à l'IA" rajoute Oddo BHF en conclusion.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/07/2026 à 11:59:00.

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