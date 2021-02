ODD: Les sociétés de gestion pressées de développer des véhicules de financement mixte

(NEWSManagers.com) - La Net-Zero Asset Owner Alliance, coalition d' investisseurs institutionnels soutenue par les Nations Unies, a appelé mardi les gestionnaires d' actifs à collaborer avec les détenteurs d' actifs afin de développer des véhicules de financement mixte. Pour la coalition, il s' agit d' un moyen de dynamiser les investissements dans les " solutions climat " .

Selon la définition de l' Organisation pour la coopération et le développement économique, le financement mixte est " l' utilisation stratégique du financement (financements privés principalement, ndlr) à l' appui du développement, permettant de mobiliser des financements additionnels en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans les pays en développement " .

La coalition d' investisseurs institutionnels a indiqué que ses membres allaient travailler avec une sélection de gestionnaires d' actifs dans le but de concevoir des véhicules d' investissement qui répondraient à certains critères clés et aux besoins des investisseurs institutionnels. Elle vise la création de véhicules aux encours sous gestion allant de 300 à 500 millions de dollars, qui seront ouverts à ses membres et aux non-membres.

L' alliance souhaite que tous ces véhicules d' investissement se concentrent sur des investissements dans des solutions relatives au climat, investissent dans des modèles d' activités financièrement viables et durables et disposent d'un mécanisme de mitigation des risques robuste pour les investisseurs privés. D' après elle, ils doivent en outre être gérés par des gérants de fonds expérimentés, répondre à des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance élevés et ne doivent pas freiner la réalisation d' autres objectifs de développement durable.

Le président de la Net-Zero Asset Owner Alliance, Guenther Thallinger, par ailleurs membre du directoire d' Allianz SE, a déclaré: " Nous devons nous assurer que les sociétés de gestion nous soutiennent (les institutionnels, ndlr) pour atteindre nos objectifs liés au climat. La gestion d' actifs doit changer et intégrer ces objectifs. L' impact climatique sera abordé dans nos interactions avec les gérants, de l' appel d' offres à la définition de mandats en passant par les discussions sur la performance des véhicules. "