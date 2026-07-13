Ocugen en hausse grâce à un accord de licence au Moyen-Orient portant sur une thérapie génique expérimentale contre la cécité

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13 juillet - ** L'action de la société de biotechnologie Ocugen

OCGN.O a progressé de 2 % pour atteindre 1,49 dollar

** La société a annoncé avoir conclu un accord de licence pour la thérapie génique expérimentale OCU400 destinée au traitement de la rétinite pigmentaire, une maladie oculaire héréditaire rare entraînant une perte progressive de la vision, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

** L'accord conclu avec Roots Pharmaceutical et son partenaire Al-Dhow International Holding prévoit jusqu'à 4 millions de dollars de paiements initiaux et de paiements liés aux premières phases de développement

** Ocugen pourrait percevoir jusqu’à 255 millions de dollars de paiements d’étapes liés au chiffre d’affaires, ainsi qu’une redevance de 22 % sur le chiffre d’affaires net, et fournira l’OCU400 à ses partenaires

** La société indique qu’elle prévoit de finaliser l’accord dans les trois prochains mois

** L’OCU400 fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase avancée; les données sont attendues début 2027 et un dépôt de dossier réglementaire est prévu par la suite

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année