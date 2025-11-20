 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 914,00
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS et TAW intègrent la technologie 5G industrielle dans ses robots en partenariat avec EXCELCAR
information fournie par Actusnews 20/11/2025 à 17:55

AURAY, le 20 Novembre 2025 : OCTOPUS et sa société mère TAW , acteurs de référence en solutions robotiques pour le Facility Management et l'agriculture annoncent l'intégration de la technologie 5G industrielle sur ses robots mobiles autonomes, grâce à un partenariat avec EXCELCAR à Rennes.

Cette avancée marque une étape clé dans la transformation numérique des sites industriels et confirme l'ambition d'OCTOPUS et TAW de devenir un acteur de référence de dans la robotique industrielle

Une connectivité 5G au service de la performance industrielle

En adoptant la 5G industrielle, les robots Octopus et TAW bénéficient désormais d'une nouvelle connectivité ultra?fiable, à très haut débit et à très faible latence compatibles avec les prochaines développements technologiques. Concrètement, cette évolution permettra :

  • une intégration facilitée dans des architectures IoT des industriels,
  • une supervision à distance plus fine, avec remontée continue de données d'usage et de maintenance, d'IA et jumeaux numériques.

Ces nouvelles capacités renforcent la valeur ajoutée des robots Octopus et TAW dans les opérations de Facility Management.

Un partenariat structurant avec Excelcar

Cette intégration de la 5G industrielle a été rendue possible grâce à la collaboration avec EXCELCAR, plateforme d'innovation et d'expérimentation dédiée à l'industrie et à la mobilité.

Dans le cadre de ce partenariat, Excelcar met à disposition :

  • son environnement de test 5G industrielle et ses infrastructures réseau avancées,
  • son expertise en intégration de solutions connectées dans les environnements de production,
  • un écosystème d'industriels et de chercheurs permettant d'accélérer la mise sur le marché de solutions éprouvées.

En retour, OCTOPUS déploie ses robots Octopus et TAW au sein de la plateforme pour valider des cas d'usage concrets et démontrer, en conditions réelles, les gains de productivité et de flexibilité permis par la 5G.

«L'intégration de la 5G industrielle sur nos robots Octopus et TAW représente un formidable levier de digitalisation pour nos clients. Grâce à Excelcar, nous pouvons tester, valider et industrialiser plus rapidement des solutions de robotique connectée au meilleur niveau mondial », déclare Bertrand VERGNE, CEO d'Octopus

« Ce partenariat illustre parfaitement la mission d'Excelcar : rapprocher les technologies de pointe des besoins opérationnels des industriels. La 5G industrielle appliquée à la robotique mobile ouvre la voie à de nouveaux modèles d'organisation des usines », ajoute Didier ANDEROUARD, directeur du développement d'Excelcar

Une réponse aux enjeux de l'industrie du futur

Face aux défis de compétitivité, de flexibilité et de résilience des chaînes de valeur, l'alliance entre robotique autonome et 5G industrielle constitue un axe majeur de modernisation des sites de production. Les robots Octopus et TAW sont désormais 5G?ready.

À propos d'OCTOPUS BIOSAFETY et TAW

www.octopusbiosafety.com - www.theautonomousway.com

OCTOPUS BIOSAFETY et sa société mère TAW conçoivent et déploient des solutions robotiques et d'IA dédiées au Facility Management et à l'agriculture. Leurs technologies visent à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, améliorer la sécurité et la qualité, et fournir des outils de pilotage basés sur la donnée.

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur :

www.octopusbiosafety.com

À propos d'EXCELCAR

Excelcar est une plateforme d'innovation dédiée à l'industrie et à la mobilité, offrant un environnement d'essais, d'expérimentation et de démonstration pour les technologies de pointe (5G industrielle, digitalisation, robotique, véhicules connectés, etc.). Située à Rennes sur le site de La Janais, Excelcar fédère un écosystème d'industriels, de chercheurs et de start?up pour accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes.

https://www.excelcar.org


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xW2cYpyZkmaZxpxylZtomGKYbGtolmeXm2iZmJOak5rHnZ1il2uVmZmXZnJml2hq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95234-5g_ob_20251120.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

OCTOPUS BIOSAF
0,2800 EUR Euronext Paris +3,70%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rentrée des classes à Lyon, le 1er septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Education: des résultats contrastés aux évaluations nationales, le collège à la peine
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:30 

    Le ministère de l'Education a publié jeudi les résultats des évaluations nationales passées en septembre par les écoliers, collégiens et lycéens, qui montrent un bilan contrasté et parfois "préoccupant" au collège, sur lequel il faut "faire porter l’effort", selon ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage remporte un contrat pour le Grand Prix urbain de Madrid en 2026
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:24 

    (AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux ... Lire la suite

  • aurea recyclage (Crédit: / Aurea)
    Aurea : cooptation d’un nouvel administrateur
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:17 

    (AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder ... Lire la suite

  • Shein ne dit pas refuser le principe d'une audition mais évoque un problème d'agenda. ( AFP / Julie SEBADELHA )
    La convocation de Shein devant les députés décalée au 2 décembre
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:15 

    "Pas en mesure" d'être présent le 26 novembre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale en raison d'une audience judiciaire le même jour, Shein est désormais convoqué le 2 décembre, a appris l'AFP jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank