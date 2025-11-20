OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS et TAW intègrent la technologie 5G industrielle dans ses robots en partenariat avec EXCELCAR

AURAY, le 20 Novembre 2025 : OCTOPUS et sa société mère TAW , acteurs de référence en solutions robotiques pour le Facility Management et l'agriculture annoncent l'intégration de la technologie 5G industrielle sur ses robots mobiles autonomes, grâce à un partenariat avec EXCELCAR à Rennes.

Cette avancée marque une étape clé dans la transformation numérique des sites industriels et confirme l'ambition d'OCTOPUS et TAW de devenir un acteur de référence de dans la robotique industrielle

Une connectivité 5G au service de la performance industrielle

En adoptant la 5G industrielle, les robots Octopus et TAW bénéficient désormais d'une nouvelle connectivité ultra?fiable, à très haut débit et à très faible latence compatibles avec les prochaines développements technologiques. Concrètement, cette évolution permettra :

une intégration facilitée dans des architectures IoT des industriels,

une supervision à distance plus fine, avec remontée continue de données d'usage et de maintenance, d'IA et jumeaux numériques.

Ces nouvelles capacités renforcent la valeur ajoutée des robots Octopus et TAW dans les opérations de Facility Management.

Un partenariat structurant avec Excelcar

Cette intégration de la 5G industrielle a été rendue possible grâce à la collaboration avec EXCELCAR, plateforme d'innovation et d'expérimentation dédiée à l'industrie et à la mobilité.

Dans le cadre de ce partenariat, Excelcar met à disposition :

son environnement de test 5G industrielle et ses infrastructures réseau avancées,

son expertise en intégration de solutions connectées dans les environnements de production,

un écosystème d'industriels et de chercheurs permettant d'accélérer la mise sur le marché de solutions éprouvées.

En retour, OCTOPUS déploie ses robots Octopus et TAW au sein de la plateforme pour valider des cas d'usage concrets et démontrer, en conditions réelles, les gains de productivité et de flexibilité permis par la 5G.

«L'intégration de la 5G industrielle sur nos robots Octopus et TAW représente un formidable levier de digitalisation pour nos clients. Grâce à Excelcar, nous pouvons tester, valider et industrialiser plus rapidement des solutions de robotique connectée au meilleur niveau mondial », déclare Bertrand VERGNE, CEO d'Octopus

« Ce partenariat illustre parfaitement la mission d'Excelcar : rapprocher les technologies de pointe des besoins opérationnels des industriels. La 5G industrielle appliquée à la robotique mobile ouvre la voie à de nouveaux modèles d'organisation des usines », ajoute Didier ANDEROUARD, directeur du développement d'Excelcar

Une réponse aux enjeux de l'industrie du futur

Face aux défis de compétitivité, de flexibilité et de résilience des chaînes de valeur, l'alliance entre robotique autonome et 5G industrielle constitue un axe majeur de modernisation des sites de production. Les robots Octopus et TAW sont désormais 5G?ready.

À propos d'OCTOPUS BIOSAFETY et TAW

www.octopusbiosafety.com - www.theautonomousway.com

OCTOPUS BIOSAFETY et sa société mère TAW conçoivent et déploient des solutions robotiques et d'IA dédiées au Facility Management et à l'agriculture. Leurs technologies visent à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, améliorer la sécurité et la qualité, et fournir des outils de pilotage basés sur la donnée.

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur :

www.octopusbiosafety.com

À propos d'EXCELCAR

Excelcar est une plateforme d'innovation dédiée à l'industrie et à la mobilité, offrant un environnement d'essais, d'expérimentation et de démonstration pour les technologies de pointe (5G industrielle, digitalisation, robotique, véhicules connectés, etc.). Située à Rennes sur le site de La Janais, Excelcar fédère un écosystème d'industriels, de chercheurs et de start?up pour accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes.

https://www.excelcar.org