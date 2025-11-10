OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS et TAW annoncent la signature d'un partenariat avec APROLLIANCE pour élever les standards de la propreté grâce à la robotique

AURAY, le 10 Novembre 2025 : OCTOPUS et sa société mère TAW , acteurs de référence en solutions robotiques pour le Facility Management et l'agriculture, s'associent au réseau APROLLIANCE , spécialiste reconnu de la propreté professionnelle dans le Grand Ouest, pour annoncer la signature d'un partenariat commercial visant à proposer aux professionnels des solutions robotiques de pointe et à élever durablement les standards de la propreté .

Ce partenariat a pour ambition d'accompagner les industriels , plateformes logistiques et grands sites tertiaires dans la transformation de leurs opérations de nettoyage grâce à la robotisation. Les équipes d'OCTOPUS et APROLLIANCE proposeront des solutions capables d'automatiser jusqu'à 80% des tâches récurrentes, permettant ainsi aux organisations de renforcer leur excellence opérationnelle , d'améliorer la qualité de service et de concentrer les équipes sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

En combinant l' expertise technologique d'OCTOPUS et de TAW avec l'ancrage terrain et la connaissance fine des environnements clients d'APROLLIANCE , l'alliance entend offrir:

Des solutions clés en main allant du développement spécifique, à la mise en service et au support opérationnel.

allant du développement spécifique, à la mise en service et au support opérationnel. Une intégration fluide des robots dans les process existants, avec formation des équipes et accompagnement au changement.

Des gains mesurables sur la sécurité, la qualité et la régularité des prestations, ainsi qu'une meilleure traçabilité des interventions via la donnée.

Une réponse concrète aux enjeux de pénibilité, d'attractivité des métiers et de continuité de service sur sites complexes.

Précurseur d'exploitation de la solution robotique TAW, le réseau APROLLIANCE a équipé son premier site client d'un robot de la marque dès 2018. Cette expérience pionnière, combinée aux innovations matérielles et logicielles portées par OCTOPUS et TAW, constitue un accélérateur pour déployer à grande échelle des flottes de robots fiables, performants et interopérables.

"L' expérience accumulée depuis 2018 fait d'APROLLIANCE un vecteur idéal pour des déploiements rapides et maîtrisés,” déclare Bertrand VERGNE, d'OCTOPUS

"Le SWEEP XL est la seule solution robotique sur le marché réellement autonome qui a fait ses preuves sur plus de 10 ans avec une disponibilité de 99%" déclare Erwann ALLAIN, d'APROLLIANCE

À propos d'OCTOPUS BIOSAFETY et TAW

www.octopusbiosafety.com - www.theautonomousway.com

OCTOPUS BIOSAFETY et sa société mère TAW conçoivent et déploient des solutions robotiques et d'IA dédiées au Facility Management et à l'agriculture. Leurs technologies visent à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, améliorer la sécurité et la qualité, et fournir des outils de pilotage basés sur la donnée.

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

À propos d'APROLLIANCE

www.aprolliance.fr

APROLLIANCE est un réseau de 80 agences de proximité spécialisées dans la propreté professionnelle implantées dans le Grand Ouest. Reconnu pour son exigence opérationnelle et sa capacité d'innovation, le réseau accompagne ses clients industriels et logistiques dans l'optimisation et la modernisation de leurs prestations.