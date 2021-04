OCTOPUS BIOSAFETY : Nomination d'un nouveau Président Directeur Général

OCTOPUS BIOSAFETY (anciennement dénommée OCTOPUS ROBOTS), expert en intelligence artificielle et fabricant de robots autonomes dédiés à la santé humaine et au bien-être animal, porte à la connaissance du public les changements opérés au sein de son management et de son Conseil d'Administration.

Par décision du 16 avril 2021, le conseil d'administration a décidé de nommer M. Bertrand VERGNE Président Directeur Général de la société OCTOPUS BIOSAFETY. Agronome de formation, il a rejoint la société en janvier 2020 comme Directeur Général Délégué. Il est spécialement chargé de mener à bien la restructuration nécessaire de la société. La priorité est désormais le développement commercial sur les marchés porteurs de la désinfection ainsi que celui du bien-être animal.

M. Bertrand VERGNE remplace M. Olivier SOMVILLE qui n'exerce plus de fonctions au sein de la société OCTOPUS BIOSAFETY.

A Propos d'Octopus Biosafety - www.octopusrobots.com

AgTech française, Octopus Biosafety est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire.

Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports...).

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données.

Compartiment Access Euronext Paris

Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT

Éligible au PEA PME

Contacts

OCTOPUS BIOSAFETY

Bertrand VERGNE - PDG

ipo@octopusrobots.com