OceanFirst chute après avoir annoncé une acquisition et une injection de capital de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions de la banque régionale OceanFirst Financial OCFC.O chutent de 9,9 % à 17,65 $ dans les premiers échanges ** OCFC achètera sa petite rivale Flushing Financial

FFIC.O dans le cadre d'une transaction en actions de 579 millions de dollars, ont annoncé les banques lundi en fin de journée

** L'opération renforcera la présence d'OCFC dans les marchés du New Jersey, de Long Island et de New York

** Les actions de FFIC chutent de 13 % dans les premiers échanges

** Comme pour la plupart des transactions bancaires, les actions d'OCFC pourraient subir des pressions à court et à moyen terme, alors que le marché digère la transaction et que la banque est forcée de démontrer ses mérites par ses performances" - Daniel Tamayo, analyste chez Raymond James

** Par ailleurs, OCFC a obtenu 225 millions de dollars de fonds propres de la part de la société de rachat Warburg Pincus, sous réserve de la conclusion de l'acquisition

** "Bien que nous soyons satisfaits de l'implication de Warburg, nous sommes préoccupés par l'acquisition étant donné qu'elle était inattendue et que nous considérons FFIC comme une franchise plus faible" - Matt Breese, analyste chez Stephens

** "La franchise (FFIC) est analysée comme ayant une exposition relativement élevée à l'immobilier commercial, ce qui a probablement nécessité l'injection de capitaux" - David Bishop, analyste chez Hovde Group

** À la dernière clôture, l'action OCFC a augmenté de 8 % depuis le début de l'année