OCDE/FAO : "la production mondiale de céréales diminuerait de 0,9% en 2027"

Le revenu agricole brut moyen par actif est attendu en hausse de 9%, à l'échelle mondiale, d'ici 2035, tiré par les gains de productivité et par la stabilité globale des prix agricoles, d'après un nouveau rapport publié aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2026-2035.

Toutefois, cette prévision demeure tributaire de la volatilité des marchés consécutive aux crises et aux conflits. Il est estimé dans le rapport que, si les chocs gardent la même fréquence que ces dernières années, il y a une chance sur quatre que le revenu agricole soit, en 2035, inférieur à son niveau actuel. Les risques immédiats ne sont pas négligeables eux non plus : les récentes flambées du prix de l'énergie et la baisse de la consommation d'engrais qui en a résulté auront probablement des répercussions sur la production agricole en 2027. Si les pays à revenu élevé sont à même d'absorber ces chocs, les pays à faible revenu voient la sécurité alimentaire de leur population se détériorer.

Les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2026-2035 sont une référence mondiale pour les projections à moyen terme des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles, halieutiques et aquacoles.

Dans une conjoncture stable, la production agricole, halieutique et aquacole mondiale devrait progresser de 13% au cours des dix prochaines années, portée essentiellement par les gains de productivité et par l'intensification de la production, la croissance se concentrant en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.

Production mondiale de céréales : niveau record anticipé pour 2035

Cependant, les Perspectives donnent aussi à voir les conséquences négatives dont les chocs peuvent être la cause, même lorsqu'ils sont temporaires. Si l'augmentation de 33% observée sur les prix de l'énergie au premier semestre 2026 devait se maintenir pendant la seconde partie de l'année, la production mondiale de céréales diminuerait de 0,9% en 2027, et davantage encore - 1,7% - dans les pays à faible revenu. En outre, les pertes de revenu et le renchérissement des denrées alimentaires qui s'ensuivraient contraindraient les ménages de ces pays à réduire leur consommation et à privilégier des produits moins onéreux.

Selon ce rapport, la production mondiale de céréales devrait augmenter à un rythme régulier pour atteindre un niveau record de 3,22 milliards de tonnes en 2035. Cette croissance sera principalement la conséquence de rendements en hausse de 0,9% par an, tandis que les surfaces consacrées aux cultures céréalières ne devraient gagner que 0,1% par an, soit moins de la moitié du rythme de progression observé durant la décennie précédente.

En 2035, 40% de l'ensemble des céréales seront, d'après les projections, directement consommés par l'homme, tandis que 34% serviront à l'alimentation animale. L'alimentation humaine restera la destination première du blé et du riz, tandis que le maïs sert principalement à l'alimentation animale.

La demande mondiale de biocarburants devrait progresser au rythme de 1,4% par an au cours de la prochaine décennie, portée principalement par le Brésil, l'Inde et l'Indonésie. Sa croissance devrait ralentir dans la plupart des pays à revenu élevé, les mesures d'incitation y devenant moins énergiques alors que l'adoption des véhicules électriques s'accélère.

De plus, l'Afrique subsaharienne représentera une part croissante de la production agricole mondiale au cours des dix prochaines années, puisqu'elle contribuera à hauteur de 16% de la valeur de la production agricole supplémentaire à l'horizon 2035, contre 11% au cours de la décennie précédente. Néanmoins, la plus grande partie de la région restera vulnérable à l'insécurité alimentaire et aux chocs externes. La région Asie-Pacifique comptera pour 58% de la production agricole mondiale supplémentaire d'ici 2035, dont 26% rien que pour l'Inde. Cette croissance résultera, pour une large part, de l'expansion rapide du cheptel laitier et des rendements laitiers.

Dans les pays à revenu élevé, la croissance de la consommation de viande devrait ralentir sensiblement, les consommateurs se détournant de plus en plus de la viande bovine au profit de la volaille par souci de leur portefeuille, de leur santé et de l'environnement. La production halieutique et aquacole mondiale est attendue en hausse de 11% d'ici 2035, toujours tirée par l'aquaculture qui représentera 56% du total, contre 53% à l'heure actuelle. L'Asie restera le moteur de la croissance mondiale de la demande et de l'offre de produits de la mer, malgré un ralentissement attendu en Chine - principal pays producteur aquacole.