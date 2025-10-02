Occidental tombe à son plus bas niveau depuis plus d'un mois après la vente d'une unité chimique pour 9,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 octobre - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N chutent de 7,5 % pour atteindre leur plus bas niveau en un mois, soit 44,15 $

** La société déclare qu'elle vendra son activité chimique à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffet pour 9,7 milliards de dollars

** OXY utilisera 6,5 milliards de dollars du produit de la vente pour réduire sa dette, ce qui ramènera le total de la dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'accord avec CrownRock

** La vente d'OxyChem pourrait peser sur la croissance du flux de trésorerie disponible dans les années à venir, car l'unité était censée contribuer de manière significative à l'expansion - ont déclaré les analystes de Roth MKM dans une note

** La vente de l'activité chimique permet à OXY de se concentrer plus intensément sur son activité pétrolière et gazière, y compris l'accélération des opportunités non conventionnelles à terre au Texas" - CapitalOne Securities

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025

** En incluant le mouvement de la séance, les actions d'OXY ont baissé de 6,6 % depuis le début de l'année