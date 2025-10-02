Occidental se débarrasse de son unité chimique dans le cadre d'un accord de 9,7 milliards de dollars avec Berkshire pour réduire la dette

Occidental utilisera le produit de la vente de 6,5 milliards de dollars pour réduire sa dette

L'endettement a atteint un sommet après les transactions avec Anadarko et CrownRock

Berkshire élargit son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol

La vente reflète les liens plus étroits entre Berkshire et Occidental

Occidental se recentre sur ses activités principales dans le domaine du pétrole et du gaz

Occidental Petroleum OXY.N va vendre sa branche chimique OxyChem à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars, a déclaré la société jeudi, marquant son plus grand désinvestissement à ce jour pour réduire la dette après des années d'acquisitions coûteuses. Les actions du producteur américain de pétrole et de gaz ont toutefois chuté de plus de 6 % dans les échanges de la matinée. Les analystes de Roth MKM ont déclaré dans une note que la vente d'OxyChem pourrait peser sur la croissance du flux de trésorerie disponible dans les années à venir, car l'unité était censée contribuer de manière significative à l'expansion. Paul Cheng, analyste à la Banque Scotia, a noté que le prix de la transaction semblait bas, car il avait précédemment estimé la valeur de la division à 12 milliards de dollars.

OxyChem, qui fabrique des produits chimiques utilisés pour le traitement des piscines et des produits en vinyle utilisés pour les canalisations d'alimentation en eau et les fournitures médicales, a généré un chiffre d'affaires combiné de 2,42 milliards de dollars au cours des deux premiers trimestres de cette année.

Si l'opération est conclue, il s'agira de l'achat le plus important pour Berkshire depuis le rachat de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022 pour 11,6 milliards de dollars, et elle élargira son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol.

Berkshire est le principal actionnaire d'Occidental et a commencé à acquérir une participation dans la société en février 2022, à peu près au moment où la Russie a envahi l'Ukraine. La cession met en évidence les liens étroits entre les deux entreprises. Lors d'une réunion en 2019 avec Buffett, la directrice générale d'Occidental, Vicki Hollub, a obtenu un investissement de 10 milliards de dollars qui lui a permis de faire une offre pour le producteur de pétrole Anadarko Petroleum, surenchérissant sur son rival Chevron pour s'assurer certains des champs de pétrole de schiste les plus riches du Texas. Mais l'achat d'Anadarko pour 55 milliards de dollars a laissé Occidental criblé de dettes. Le fardeau s 'est aggravé après que la société a conclu l'acquisition de CrownRock , un producteur privé de pétrole de schiste américain, pour un montant de 12 milliards de dollars l'année dernière.

Pour réduire son endettement massif, qui s'élevait à 23,34 milliards de dollars à la fin du mois de juin, Occidental n'a cessé de céder des actifs ces dernières années. La société a annoncé en août 950 millions de dollars de cessions supplémentaires depuis le début du deuxième trimestre, dont 370 millions de dollars ont déjà été réalisés, et elle a remboursé 3 milliards de dollars de dettes depuis le début de l'année.

Occidental a déclaré jeudi qu'elle utiliserait 6,5 milliards de dollars des recettes pour réduire sa dette, ce qui ramènerait le total de la dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'accord avec CrownRock.

Cette dernière opération, qui devrait être conclue au cours du quatrième trimestre, indique également qu'Occidental se recentre sur ses activités pétrolières et gazières, qui ont représenté 75 % de ses bénéfices totaux l'année dernière.

La directrice générale Hollub a déclaré que la vente d'OxyChem permettrait à Occidental de "débloquer plus de 20 ans de ressources à faible coût" dans le secteur du pétrole et du gaz.