Cisjordanie: l'ONU réclame une enquête après l'"apparente exécution sommaire" de Palestiniens à Jénine

Image tirée d'une vidéo d'AFPTV, le 27 novembre 2025, montrant l'un des deux Palestiniens levant les mains apparemment en signe de reddition devant les forces israéliennes, quelques instants avant d'être abattu par des soldats lors d'une opération militaire à Jénine, en Cisjordanie occupée ( AFPTV / STRINGER )

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme a réclamé vendredi une enquête "approfondie" après l'"apparente exécution sommaire" de deux Palestiniens par des policiers israéliens jeudi en Cisjordanie occupée, alors qu'ils semblaient être en train de se rendre.

"Nous sommes consternés par le meurtre odieux, hier, de deux Palestiniens par la police des frontières israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée, dans une nouvelle apparente exécution sommaire", a déclaré devant la presse à Genève le porte-parole du Haut-Commissariat Jeremy Laurence.

"Le Haut-Commissaire (Volker Türk) exhorte à la tenue d'enquêtes indépendantes, rapides et approfondies sur les meurtres de Palestiniens et exige que les responsables de ces violations soient tenus de rendre des comptes", a-t-il ajouté.

Deux Palestiniens ont été abattus jeudi lors d'une opération conjointe de la police et l'armée israéliennes alors qu'ils étaient apparemment en train de se rendre à Jénine, bastion de groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie.

Des vidéos ayant largement circulé sur les médias sociaux montrent deux hommes sortir d'un bâtiment cerné par des soldats israéliens, les bras en l'air. On les voit ensuite se coucher à terre devant les soldats avant d'être redirigés vers l'intérieur du bâtiment. Des coups de feu retentissent. Les deux hommes gisent au sol.

L'Autorité palestinienne, qui a identifié ces Palestiniens de 26 et 37 ans, a dénoncé une "exécution sommaire" et accusé les forces israéliennes de "crime de guerre documenté et complet".

Dans un communiqué commun, l'armée et la police israéliennes (dont dépend l'unité des gardes-frontières) ont indiqué que "l'incident (était) en cours d'examen".

Image tirée d'une vidéo d'AFPTV, le 27 novembre 2025, montrant des soldats israéliens entourant le corps de l'un des deux Palestiniens abattus après s'être apparemment rendus aux forces israéliennes lors d'une opération militaire à Jénine, en Cisjordanie occupée ( AFPTV / STRINGER )

"Les meurtres de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée sont en forte augmentation et restent impunis, même dans les rares cas où des enquêtes sont annoncées", a protesté M. Laurence, disant douter de "la crédibilité de toute enquête ultérieure menée par une entité qui ne serait pas pleinement indépendante du gouvernement".

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque sans précédent du Hamas sur le sud d'Israël. Elles n'ont pas cessé avec la trêve fragile en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.

Mercredi, l'armée israélienne a annoncé le lancement d'une nouvelle opération contre les groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie.

Des soldats israéliens arrêtent des Palestiniens lors d'un raid dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, le 27 novembre 2025 ( AFP / Zain JAAFAR )

Depuis le 7-Octobre, plus d'un millier de Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.