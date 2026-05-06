Occidental revoit à la baisse ses prévisions de production alors que la guerre en Iran pèse sur ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du premier paragraphe avec une perspective générale, ajout des commentaires d'un analyste) par Vallari Srivastava

Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle mardi, alors que la guerre en Iran pèse sur ses activités mondiales.

Le producteur américain de schiste détient une participation de 40 % dans le gisement de gaz de Shah aux Émirats arabes unis, l'un des plus grands gisements de gaz acide au monde, où les opérations sont suspendues depuis l'attaque iranienne du 16 mars.

Ses autres actifs internationaux sont principalement situés en Algérie, à Oman et au Qatar, et cette activité devrait représenter 16,2% de sa production totale en 2025.

La production internationale devrait se situer entre 218.000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) et 228.000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) en 2026. L'entreprise avait précédemment prévu une production de 230.000 à 240.000 barils équivalent pétrole par jour (boepd).

Le producteur a revu à la baisse ses prévisions de production totale, les ramenant à 1,41-1,46 mmboepd, contre ses prévisions antérieures de 1,42-1,48 mmboepd.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 1,06 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des prévisions de 58 cents, selon les données compilées par LSEG.

LE CONTEXTE PÈSE SUR LES PERFORMANCES

Le prix réalisé par Occidental pour chaque baril de pétrole produit a reculé de 1,6% à 69,91 dollars au premier trimestre.

James West, analyste chez Melius Research, a déclaré que la baisse des prix réalisés était “probablement une question de timing”.

La plupart des producteurs couvrent leurs ventes de pétrole brut, de gaz naturel et de produits raffinés à l'aide de produits dérivés financiers afin d'atténuer le risque de fluctuations de prix pendant le temps nécessaire au transport des cargaisons vers les clients, ce qui peut prendre plusieurs semaines entre les États-Unis et l'Asie.

La plupart des ventes de brut au cours du trimestre ont eu lieu avant la flambée des prix du pétrole, a déclaré James West, ajoutant que ce sont les négociants en matières premières qui ont profité d'une partie de cette hausse.

Ses principaux concurrents, Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N , ont annoncé une baisse de leurs bénéfices au premier trimestre en raison de décalages comptables liés aux effets de timing des produits dérivés.