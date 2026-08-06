Occidental prévoit une stabilisation de ses dépenses et de sa production en 2027 et continue de se concentrer sur la réduction de sa dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vallari Srivastava et Sheila Dang

Le producteur de pétrole américain Occidental Petroleum OXY.N a déclaré jeudi qu'il prévoyait une production et des dépenses d'investissement stables en 2027, ajoutant qu'il continuerait à donner la priorité à la réduction de sa dette.

S'exprimant lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, le directeur financier Sunil Mathew a déclaré que la société prévoyait un niveau de dépenses d'investissement de 5,9 milliards de dollars en 2027, y compris les investissements dans des projets en milieu de cycle.

"Avec un tel niveau d’investissement, on peut s’attendre à une production relativement stable, comparable à celle de 2026", a-t-il ajouté.

Pour l’ensemble de l’année 2026, Occidental prévoit une production pouvant atteindre 1,45 million de barils équivalent pétrole par jour, pour des dépenses d’investissement comprises entre 5,5 et 5,9 milliards de dollars.

Occidental prévoit également des dépenses d’investissement de maintien — une mesure des dépenses d’investissement qui exclut les projets pluriannuels, l’exploration et les projets de croissance — pouvant atteindre 5,1 milliards de dollars en 2027.

M. Mathew a déclaré que la poursuite des investissements dans des projets en milieu de cycle contribuera à réduire le déclin de base d’Occidental et, à terme, à réduire ses dépenses d’investissement de maintien.

Le producteur de pétrole vise un capital de maintien de 4,5 milliards de dollars en 2030.

L'ACCENT SUR LA RÉDUCTION DE LA DETTE

Richard Jackson, directeur général d’Occidental, a déclaré que la société était en bonne voie pour augmenter son flux de trésorerie disponible de plus de 1,2 milliard de dollars cette année et qu’il existait une "voie claire" pour ajouter plus de 4 milliards de dollars de flux de trésorerie annuel d’ici 2030, avant même de prendre en compte les avantages liés à la hausse des cours du pétrole.

Ces liquidités supplémentaires serviront à réduire la dette et à renforcer le bilan avant le rachat prévu par Occidental de la participation en actions privilégiées de Berkshire Hathaway

BRKa.N , qui débutera en 2029, a précisé M. Mathew.

Les rachats d’actions seront moins prioritaires tant que la société n’aura pas réduit ses actions privilégiées, a-t-il ajouté. L’investissement de Berkshire oblige Occidental à verser un dividende annuel de 8 %, soit un rendement supérieur à celui offert actuellement par les obligations « junk » classiques. Les investisseurs ont estimé que ces actions onéreuses constituaient un frein à l'action d’Occidental par rapport à ses concurrents. Occidental, qui a annoncé mercredi son plus gros bénéfice trimestriel depuis 2022 , a déclaré que sa priorité immédiate en matière de flux de trésorerie restait de ramener sa dette principale à 10 milliards de dollars.

La société continuera à se concentrer sur la réduction de sa dette nette une fois qu’elle aura franchi le cap des 10 milliards de dollars de dette en principal, a déclaré M. Mathew.

Jeudi, l’action Occidental a clôturé en hausse de 4,1 % à 56,04 dollars.