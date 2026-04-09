Occidental Petroleum progresse après l'annonce d'une découverte de pétrole dans le golfe du Mexique

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9 avril - ** Les actions d'Occidental Petroleum

OXY.N augmentent de 1,7 % à 60,80 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir découvert du pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe du Mexique, à environ 125 milles au sud de la côte de la Louisiane

** Bandit est exploité par OXY, qui détient une participation directe de près de 45,38 %, en copropriété avec Chevron CVX.N , qui détient 37,13 %, et Woodside Energy

WDS.AX , basée en Australie, qui détient 17,5 %.

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 45,36% depuis le début de l'année