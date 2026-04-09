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Occidental Petroleum progresse après l'annonce d'une découverte de pétrole dans le golfe du Mexique
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions d'Occidental Petroleum

OXY.N augmentent de 1,7 % à 60,80 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir découvert du pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe du Mexique, à environ 125 milles au sud de la côte de la Louisiane

** Bandit est exploité par OXY, qui détient une participation directe de près de 45,38 %, en copropriété avec Chevron CVX.N , qui détient 37,13 %, et Woodside Energy

WDS.AX , basée en Australie, qui détient 17,5 %.

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 45,36% depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
192,790 USD NYSE -4,34%
Gaz naturel
2,72 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
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