Occidental Petroleum prévoit une stagnation de la production et une baisse des dépenses en 2026

Le producteur de pétrole et de gaz Occidental Petroleum OXY.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à une croissance stable de la production en 2026 et à des dépenses inférieures aux niveaux de l'année en cours, en raison de la chute des prix du pétrole brut.

Les producteurs de schiste américains font face à un effondrement mondial du pétrole, avec des prix oscillant autour de 60 dollars le baril, sous la pression des augmentations de production de l'OPEP et du ralentissement de la demande mondiale. Le prix de référence du Brent LCOc1 a chuté d'environ 12,7 % depuis le début de l'année.

Occidental s'attend à ce que la production de 2026 soit stable ou en hausse de 2 %, principalement grâce aux activités non conventionnelles du Permien, a déclaré le directeur financier Sunil Mathew lors d'une conférence téléphonique, un jour après que la société ait dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre grâce à une production plus élevée.

Les ressources non conventionnelles sont des hydrocarbures étroitement piégés dans des couches de roche et ne sont accessibles qu'à l'aide de techniques avancées telles que le forage horizontal et la fracturation hydraulique.

La société prévoit pour 2026 des dépenses d'investissement comprises entre 6,3 et 6,7 milliards de dollars, contre 7,1 à 7,3 milliards de dollars en 2025.

Occidental prévoit d'investir jusqu'à 400 millions de dollars dans des opérations onshore aux États-Unis en 2026, principalement situées dans le bassin Permien et la région des Rocheuses. Le fait d'allouer davantage de capital à ces projets devrait lui donner une plus grande flexibilité si les conditions macroéconomiques se détériorent, a déclaré Sunil Mathew.

La société a également l'intention d'augmenter de 250 millions de dollars ses investissements dans le "golfe d'Amérique", c'est-à-dire le golfe du Mexique, et à Oman, tout en réduisant l'allocation à son portefeuille de projets à faible émission de carbone.

En outre, Sunil Mathew a déclaré qu'Occidental restait concentré sur la réduction de son endettement, accumulé après les acquisitions importantes d'Anadarko Petroleum et de CrownRock, tout en augmentant le rendement pour les actionnaires.

"Nous serons opportunistes avec le programme de rachat d'actions... nous prévoyons de reprendre le rachat des actions privilégiées en août 2029", a déclaré Sunil Mathew.

Les actions de la société ont clôturé en légère hausse à 41,85 dollars.