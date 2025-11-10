Occidental Petroleum dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une augmentation de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 7 à 10)

Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre lundi, une production accrue ayant aidé le producteur de schiste américain à contrer la baisse des prix du pétrole.

La production américaine de pétrole et de gaz a atteint un niveau record en août, alors que le prix de référence du Brent a chuté de plus de 13 % au cours de la période considérée, en raison de l'augmentation de l'offre de l'OPEP et du ralentissement de la demande mondiale.

Occidental, qui a déclaré avoir bénéficié de l'acquisition de CrownRock en août dernier pour un montant de 12 milliards de dollars, a fait état d'une production mondiale moyenne trimestrielle de 1,46 million de barils équivalent pétrole par jour (MMboepd), contre 1,41 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

Les prix réalisés du pétrole sont tombés à 64,78 dollars le baril entre juillet et septembre, contre 75,33 dollars un an plus tôt.

Les grands rivaux Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont également dépassé les attentes des analystes en ce qui concerne les bénéfices du troisième trimestre, grâce à une augmentation de la production.

Occidental prévoit une production comprise entre 1,44 et 1,48 MMboepd pour le trimestre en cours. Les analystes s'attendaient en moyenne à une production de 1,44 MMboepd au cours du quatrième trimestre, selon les données compilées par LSEG.

Le mois dernier, Occidental a vendu OxyChem à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars , marquant ainsi son plus grand désinvestissement à ce jour pour réduire sa dette après des années d'acquisitions coûteuses.

La société a remboursé 1,3 milliard de dollars de dettes au cours du troisième trimestre. Sa dette nette à long terme s'élevait à 20,85 milliards de dollars au 30 septembre.

Occidental, dont le siège est à Houston, a affiché un bénéfice ajusté de 64 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre des attentes de 52 cents.