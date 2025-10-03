Occidental gagne du terrain, Mizuho ayant relevé sa note à "Outperform" en raison de l'amélioration du bilan et de la force du schiste

3 octobre - ** Mizuho relève le producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N de "Neutre" à "Surperformer", et augmente l'objectif de prix de 58 $ à 60 $

** Les actions d'OXY sont en hausse de 1,2 % à 44,75 $ en pré-marché; l'objectif de prix représente une hausse de 35,6 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action jeudi

** OXY possède l'un des meilleurs portefeuilles de réserves terrestres américaines en termes de qualité de l'inventaire et de profondeur, ce qui devrait jouer un rôle central à l'avenir, selon la société de courtage

** La vente d'OxyChem libère le bilan, ce qui donne à OXY la flexibilité financière nécessaire pour se concentrer sur son activité principale, le pétrole et le gaz" - Mizuho

** Cependant, Mizuho indique que les passifs d'assainissement d'OxyChem, qui s'élèvent à près de 1,9 milliard de dollars, pourraient avoir un impact sur les flux de trésorerie futurs

** La maison de courtage HSBC relève également la note de "Hold" à "Buy" et augmente le PT de 48 $ à 55 $

** Huit courtiers sur 25 évaluent l'action à "Acheter" ou plus, 15 à "Maintenir" et 2 à "Vendre"; leur PT médian est de 52,06 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions OXY ont baissé de 10,5 % depuis le début de l'année