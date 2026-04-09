Occidental découvre du pétrole au sud de la Louisiane
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 16:09
Dans l'industrie pétrolière, un "prospect" est une zone où l'on estime que des hydrocarbures sont potentiellement présents. Bandit est le nom de code donné à ce projet spécifique.
Le Miocene désigne la couche géologique où le pétrole a été trouvé.
Bandit est opéré par Occidental, qui détient une participation directe de 45,375%, aux côtés des copropriétaires Chevron U.S.A. Inc. (37,125%) et Woodside Energy (17,5%).
Les partenaires évaluent actuellement les résultats afin de déterminer les prochaines étapes. Cette découverte offre un potentiel de raccordements sous-marins ( subsea tie-backs ) vers une installation adjacente exploitée par Occidental ou vers d'autres infrastructures situées à proximité.
"Occidental s'attache à renforcer son portefeuille dans le golfe d'Amérique", a déclaré Jeff Simmons, vice-président principal de la technologie de subsurface et directeur technique pétrolier d'Occidental. "Nous sommes convaincus que cette découverte démontre l'importance continue du golfe d'Amérique en tant que source stratégique et fiable d'approvisionnement national en pétrole, soutenant ainsi la sécurité énergétique à long terme".
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