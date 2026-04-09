 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Occidental découvre du pétrole au sud de la Louisiane
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 16:09

Occidental a annoncé aujourd'hui une découverte de pétrole sur le prospect Bandit dans le golfe d'Amérique, à environ 200 kilomètres (125 miles) au sud des côtes de la Louisiane. Le puits d'exploration, situé dans le bloc 680 de Green Canyon (coordonnées administratives de la concession maritime dans le golfe d'Amérique), a mis en évidence des sables du Miocène de haute qualité, oléifères sur toute leur épaisseur.

Dans l'industrie pétrolière, un "prospect" est une zone où l'on estime que des hydrocarbures sont potentiellement présents. Bandit est le nom de code donné à ce projet spécifique.

Le Miocene désigne la couche géologique où le pétrole a été trouvé.

Bandit est opéré par Occidental, qui détient une participation directe de 45,375%, aux côtés des copropriétaires Chevron U.S.A. Inc. (37,125%) et Woodside Energy (17,5%).

Les partenaires évaluent actuellement les résultats afin de déterminer les prochaines étapes. Cette découverte offre un potentiel de raccordements sous-marins ( subsea tie-backs ) vers une installation adjacente exploitée par Occidental ou vers d'autres infrastructures situées à proximité.

"Occidental s'attache à renforcer son portefeuille dans le golfe d'Amérique", a déclaré Jeff Simmons, vice-président principal de la technologie de subsurface et directeur technique pétrolier d'Occidental. "Nous sommes convaincus que cette découverte démontre l'importance continue du golfe d'Amérique en tant que source stratégique et fiable d'approvisionnement national en pétrole, soutenant ainsi la sécurité énergétique à long terme".

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

OCCIDENTAL PETROLEUM
60,480 USD NYSE +1,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank