Occidental abandonne ses nouvelles opérations de couverture sur le pétrole alors que la guerre en Iran alimente la volatilité des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vallari Srivastava

Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N ne conclura pas de nouveaux contrats de couverture sur le pétrole cette année, la volatilité des prix du brut suite à la guerre en Iran ayant entraîné une baisse des prix réalisés.

S'exprimant lors d'une conférence téléphonique post-résultats mercredi, le directeur financier Sunil Mathew a déclaré que les pertes liées aux produits dérivés avaient eu un impact partiel sur les bénéfices d'Occidental au premier trimestre, qui a néanmoins réussi à dépasser les attentes de Wall Street.

En février, avant l'escalade au Moyen-Orient, Occidental avait mis en place « un nombre modeste de couvertures pétrolières utilisant des collars sans coût ».

La plupart des producteurs couvrent leurs ventes de pétrole brut, de gaz naturel et de produits raffinés afin d'atténuer le risque de variation des prix pendant le temps nécessaire à l'acheminement des cargaisons vers les clients.

Cependant, la valeur de ces expéditions physiques n’est pas reflétée dans les résultats tant que la transaction n’est pas finalisée.

« À ce moment-là, nous avons constaté un risque accru de baisse des prix du pétrole... nous avons couvert 100.000 barils de pétrole par jour de mars à décembre 2026 », a déclaré Mathew.

« À mesure que la volatilité augmentait et que les prix grimpaient, nous avons cessé d’ajouter de nouvelles couvertures et n’avons pas l’intention d’en faire davantage », a déclaré Mathew aux analystes lors de la conférence téléphonique.

Le Brent LCOc1 s'échangeait à 60,86 dollars le baril en début d'année et a clôturé en hausse de plus de 94% à 118,35 dollars fin mars, dans un contexte d'incertitude quant à la durée de la guerre en Iran.

Bien qu'Occidental ne participe pas activement à des activités de couverture, la société procède à des opérations de couverture de manière sélective dans des circonstances spécifiques, a-t-il précisé.

Les couvertures ont été placées à un prix plancher de 55 dollars le baril de brut américain West Texas Intermediate

CLc1 et à un plafond d'environ 76 dollars le baril.

Le WTI américain s'est négocié à 57,41 dollars le baril en début d'année et a clôturé en hausse de 76,6% à 101,38 dollars le 31 mars.

Au cours du trimestre clos le 31 mars, le prix réalisé par Occidental pour sa production de pétrole est tombé à 69,91 dollars le baril, contre 71,07 dollars un an plus tôt.

Les effets de calendrier liés aux produits dérivés ont pesé sur les résultats de plusieurs grandes sociétés énergétiques américaines, leurs principaux concurrents, Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N , ayant également fait état d'un impact similaire.