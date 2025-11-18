 Aller au contenu principal
Ocado atteint son niveau le plus bas depuis plus de 12 ans, alors que Kroger prévoit de fermer des entrepôts
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du supermarché en ligne britannique et du groupe technologique Ocado OCDO.L chutent de près de 23% à 168,1 pence; au plus bas depuis mai 2013

** Le partenaire américain Kroger KR.N prévoit de fermer trois entrepôts automatisés en janvier afin de réduire les revenus de la société d'environ 50 millions de dollars l'année prochaine

** La société s'attend à recevoir une compensation de plus de 250 millions de dollars pour les frais liés à la fermeture anticipée des trois sites

** L'action est en tête des perdants de l'indice FTSE mid cap .FTMC , qui est en baisse de 1,3%

** En incluant les pertes de la séance, l'action est en baisse de 43,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FTSE 250
21 367,99 Pts FTSE Indices -1,48%
KROGER
67,245 USD NYSE +1,73%
OCADO GROUP
177,425 GBX LSE -18,54%
