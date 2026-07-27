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Objectifs relevés chez Vodafone, Oddo BHF conserve une opinion neutre
information fournie par AOF 27/07/2026 à 15:39
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(Zonebourse.com) - L'opérateur britannique de communication caracole en tête de l'indice Footsie 100, progressant de 4,71% à la Bourse de Londres dans le sillage d'un premier trimestre 2027 solide, marqué par une accélération de son activité et des résultats supérieurs aux attentes.

Le chiffre d'affaires s'établit à 10,3 milliards d'euros, en hausse de 4,3% sur un an, soit environ 1% au-dessus du consensus. Les revenus des services progressent de 5,2%, tandis que l'EBITDAaL ajusté affiche une croissance organique de 6,2%, contre 2,3% au trimestre précédent.

A la faveur de la consolidation de Safaricom, qui sera intégrée sur neuf mois au titre de l'exercice 2027, le groupe revoit à la hausse ses objectifs annuels. Vodafone vise désormais un EBITDAaL ajusté compris entre 13 et 13,3 milliards d'euros et un free cash-flow ajusté de 2,6 à 2,9 milliards d'euros. Les coûts de restructuration, principalement liés au Royaume-Uni, devraient culminer à 0,7 milliard cette année.

L'activité accélère avec une croissance globale de 5%, contre 3,2% au quatrième trimestre 2026, portée notamment par les services numériques (SaaS, IoT, cloud et cybersécurité), qui continuent d'afficher une croissance à deux chiffres.

Les performances opérationnelles restent bien orientées : les revenus des services progressent de 6,3% en données publiées et de 12,6% à périmètre et change constants, hors effet de la dépréciation de la livre égyptienne. L'Egypte affiche une croissance organique de 33%, l'Afrique du Sud retrouve une croissance de 2% grâce au redressement du segment prépayé, tandis que les services financiers poursuivent leur forte expansion ( 27%).

Au Royaume-Uni, les revenus des services renouent avec la croissance ( 0,6%, après -0,2 % au trimestre précédent), soutenus par les bonnes performances du haut débit résidentiel et le retour à la croissance des activités fixes destinées aux entreprises.

En revanche, les tendances commerciales restent dégradées en Allemagne. Vodafone a perdu 99 000 abonnés haut débit au cours du trimestre, contre 90 000 au trimestre précédent, ainsi que 85 000 abonnés mobiles sous contrat, contre 77 000 auparavant.

Malgré les hausses tarifaires dans le haut débit et la contribution du contrat avec 1&1, la croissance des revenus reste quasiment inchangée à 1,2%, traduisant un manque de dynamisme persistant sur le marché mobile.

Au Royaume-Uni, les performances commerciales apparaissent plus contrastées : les pertes d'abonnés mobiles s'accentuent (48 000 contre 22 000 au trimestre précédent), tandis que les recrutements dans le haut débit ralentissent à 34 000 nouveaux clients, après 64 000 au quatrième trimestre 2026.

Oddo BHF reste neutre sur le dossier

A l'issue de cette publication, le bureau d'études met à jour ses estimations afin d'intégrer la consolidation de Safaricom mais réitère sa recommandation Neutre sur Vodafone. Le broker estime que, malgré un profil de croissance renforcé et des perspectives revues à la hausse, le titre demeure moins attractif que d'autres valeurs du secteur. Il souligne toutefois les progrès observés en Allemagne, avec une stabilisation progressive du haut débit et les effets du contrat avec 1&1, ainsi que le potentiel d'accélération au Royaume-Uni grâce aux synergies attendues du rapprochement avec Three.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 15:39:00.

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