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Objectif de cours légèrement abaissé sur Stellantis
information fournie par AOF 26/05/2026 à 15:18

(Zonebourse.com) - Stellantis bouge peu (-0,16%, à 6,687 euros) après avoir enchaîné deux belles hausses consécutives, marquées par un gain cumulé de 6,20%. Ce mardi, Jefferies a confirmé sa recommandation à l'achat du titre, assortie d'un objectif de cours légèrement abaissé de 10 à 9,50 euros.

La banque d'investissement ce léger abaissement au free cash-flow qui devrait être plus faible et qui intègre notamment les charges liées au coût de la dette hybride (estimée à environ 225 millions d'euros par an après impôts).

Les analystes sont surtout revenus en détail sur le plan stratégique du groupe dévoilé la semaine dernière.

En ce qui concerne les objectifs financiers, Stellantis vise notamment une marge d'Ebit ajusté de 7%, soit dans le bas de bas de la fourchette qui va de 7 à 9% selon les prévisions de Jefferies

Pour la zone Amérique du Nord, les analystes estiment que les plans sont simples et directs, axés sur la reconquête des parts de marché, la réintégration de segments longtemps négligés (Cherokee, RAM Dakota), et des motorisations plus équilibrées. A partir de 2027, le groupe table également sur un environnement moins défavorable grâce au transfert d'une plus grande part de la production vers les Etats-Unis, ce qui optimisera les droits de douane et les crédits sur les prix de vente conseillés.

Au niveau de l'Europe, Jefferies pense que la stratégie est plus exigeante, car elle doit composer avec la présence des constructeurs chinois sur le Vieux-Continent et exploiter leur force. Pour la banque d'investissement américaine, cela va du contrôle de la distribution (coentreprise à 51% avec Leapmotor et Dongfeng) à la préservation des avantages de l'écosystème chinois, en équilibrant les composants locaux et importés ainsi que la technologie afin d'améliorer la compétitivité et l'intensité capitalistique.

L'Amérique latine et la région Moyen-Orient & Afrique sont en phase avec le maintien d'un fort contenu local et des coûts chinois, tandis que le retour en Chine via Dongfeng ressemble à une activité secondaire.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 15:18:00.

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