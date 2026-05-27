Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé mercredi viser un taux de croissance annuel composé (CAGR) du chiffre d'affaires de +5,5% à +7,5% à taux de change constants de 2025 à 2028, tout en misant sur l'intelligence artificielle (IA).

* ERAMET ERMT.PA a annoncé mercredi le redémarrage "progressif et partiel" de la production de HMC sur son site de Grande Côte, au Sénégal, touché par un incendie en février dernier, le groupe minier français ajoutant qu'elle s'élève à environ 30% de la capacité nominale. Il avait par ailleurs annoncé mardi soir la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier à compter du 26 mai, en remplacement d'Abel Martins Alexandre, qui a quitté l'entreprise.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA tient ce mercredi son assemblée générale des actionnaires.

* PLUXEE PLX.PA a annoncé mercredi avoir pris connaissance du dépôt d'une requête par la Fiscalía Nacional Económica (FNE), le gendarme chilien de la concurrence, portant sur des présumées conduites anticoncurrentielles dans le secteur des avantages aux salariés du pays entre 2013 et 2021.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant de 40 millions d'euros.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a dit mercredi poursuivre le plafonnement des carburants en juin en France.

* RENAULT RENA.PA - Le constructeur automobile français et les syndicats sont parvenus mardi soir en Espagne à un accord préliminaire qui garantit la fabrication de cinq nouveaux modèles dans ses usines de Palencia et de Valladolid ainsi que 6.000 emplois, a annoncé la marque au losange.

* STELLANTIS STLAM.MI étudie plusieurs options pour développer la plateforme des futurs grands modèles Alfa Romeo, que ce soit en interne ou avec un partenaire, a déclaré mardi soir à la presse Emanuele Cappellano, directeur des opérations pour l'Europe élargie du constructeur franco-italien.

* VOLVO CARS VOLCARb.ST , groupe détenu majoritairement par le chinois Geely Holding 0175.HK , a dit mardi soir avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain pour continuer à exporter aux Etats-Unis des véhicules dits connectés.

* SECTEUR AUTOMOBILE - La demande de véhicules électriques a permis au marché automobile européen de poursuivre sa croissance en avril, avec une hausse de 7%, selon les données publiées mercredi par l'Association des constructeurs automobiles européens. Les immatriculations de véhicules électriques (modèles à batterie, hybrides rechargeables et hybrides) ont ainsi augmenté d'environ 21% et ont représenté plus des deux tiers du total des immatriculations, permettant aux marques chinoises d'accroître leur part de marché.

* AROUNDTOWN AT1.DE - L'un des plus grands propriétaires immobiliers cotés en Allemagne a fait état mercredi d'une baisse de ses bénéfices et de ses fonds provenant des opérations, en raison notamment d'une hausse des coûts financiers qui a affecté ses performances du premier trimestre.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)