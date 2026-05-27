Tennis/Roland-Garros: Gauff et Sabalenka filent au 2e tour, Medvedev déjà éliminé

Tennis - Internationaux de France - Roland Garros, Paris, France

par Vincent Daheron

La tenante du titre Coco Gauff et la numéro un mondiale ‌Aryna Sabalenka ont composté leur billet mardi pour le deuxième tour de Roland-Garros, au contraire de Daniil Medvedev, tête de série n°6, éliminé en cinq sets.

Dans le clan ​tricolore, Moïse Kouame et Elsa Jacquemot ont sauvé une journée marquée par les éliminations de Loïs Boisson, demi-finaliste l'an passé, et Corentin Moutet.

Victorieuse l'an passé de son premier Roland-Garros, Coco Gauff lançait la défense de son titre sur le court Philippe-Chatrier face à sa compatriote Taylor Townsend. Menée 3-1 dans le premier set, l'Américaine de ​22 ans a ensuite remporté onze des douze derniers jeux, expédiant la deuxième manche en 24 minutes (6-4, 6-0). La quatrième joueuse mondiale sera opposée au prochain tour à l'Égyptienne Mayar Sherif (129e mondiale).

Avant elle, Aryna Sabalenka, finaliste l'an ​passé, a écarté sans encombre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (6-4, 6-2). Menant rapidement 4-0, ⁠la Biélorusse de 28 ans a cependant laissé son adversaire, 50e mondiale, revenir dans la partie avant de breaker à nouveau pour conclure la première ‌manche en 41 minutes. La quadruple lauréate en Grand Chelem a repris sa marche en avant dans le deuxième set, scellant sa victoire sur le service de Jessica Bouzas Maneiro après 1h15 de jeu.

Aryna Sabalenka défiera au prochain tour la Française Elsa Jacquemot, ​victorieuse de la Tchèque Linda Fruhvirtova (6-4, 6-3). Diane Parry sera ‌la seule à l'accompagner au prochain tour parmi les Françaises, grâce à sa victoire renversante sur l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (0-6, ⁠6-2, 6-4). Elle va désormais affronter l'Américaine Ann Li, tête de série n°30.

Le tableau masculin a perdu sa tête de série n°6 en la personne de Daniil Medvedev. Le Russe de 30 ans, vainqueur de l'US Open 2021, n'y arrive décidément pas porte d'Auteuil.

Le huitième joueur mondial a été éliminé dès son entrée en lice pour la ⁠septième fois en dix participations, ‌cette fois-ci en cinq sets et 3h22 face à l'invité australien Adam Walton (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4). Daniil Medvedev avait pourtant montré ⁠quelques progrès sur terre battue ces derniers temps, atteignant notamment le dernier carré du Masters 1000 de Rome, où il avait emmené Jannik Sinner en trois sets (6-2, ‌5-7, 6-4).

Chez les Français, la demi-finaliste surprise de l'an passé Loïs Boisson a été sèchement battue dès son entrée en lice par la ⁠Russe Anna Kalinskaya, tête de série n°22 (6-2, 6-2). Revenue à la compétition le mois dernier après quasiment sept mois ⁠d'absence, la Dijonnaise de 23 n'a ‌pas réussi à surmonter son manque de confiance et de rythme.

À l'occasion de son premier match en Grand Chelem, Alice Tubello a vécu pareille mésaventure face à ​la Croate Donna Vekic (6-3, 6-2).

Corentin Moutet, l'une des trois têtes de série françaises du tableau ‌masculin, a été sorti dès le premier tour dans un match en cinq sets de 4h20 face au Tchèque Vit Kopriva (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3). Le huitième de finaliste 2024, tête de ​série n°30, n'avait plus été éliminé au premier tour du tournoi depuis 2021.

Moïse Kouame a réussi une entrée fracassante en Grand Chelem, remportant son premier match à Roland-Garros face au Croate Marin Cilic, 37 ans et vainqueur de l'US Open 2014. Le joueur de 17 ans s'est imposé en trois manches après avoir écarté ⁠deux balles de premier set (7-6 (4), 6-2, 6-1).

Il jouera au deuxième tour le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo.

Sur le court central, Alexandre Müller a quitté le court en larmes après son abandon dans le deuxième set face au Grec Stefanos Tsitsipas (2-6, 0-3, ab.) en raison de douleurs au mollet droit. Le Tricolore, 127e mondial, a remporté les deux premiers jeux du match avant de céder les neuf suivants au finaliste 2021.

Sur le court n°14, le qualifié Thomas Faurel s'est incliné en quatre manches face au Monégasque Valentin Vacherot, malgré une balle de set dans le quatrième pour envoyer les deux joueurs dans une manche décisive (6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (6)).

(Reportage de Vincent ​Daheron, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)