Obiz : Un début d'année en fanfare

Publication du chiffre d’affaires S1 2024

Hier soir, Obiz a publié son chiffre d’affaires consolidé pour le compte du premier semestre 2024. Ce dernier atteint 58,6 M€ soit une croissance de +207%. En termes pro forma (intégration de SLD au 01/01/2023), le CA enregistre une progression remarquable de +16% par rapport au S1 2023 et s’établit à 50,7 M€. La première moitié de l’année a été marquée par une dynamique commerciale toujours favorable (22nouveaux programmes relationnels et affinitaires remportés) ainsi que par la concrétisation de l’acquisition de HA PLUS PME. Par ailleurs le groupe en a profité pour confirmer ses objectifs de croissance (125 M€ de CA 2024e) et de marge (EBITDA supérieur à 3,5 M€).

Perspectives

Au terme de cet excellent premier semestre, le management d’ Obiz a confirmé ses objectifs 2024. La société vise un chiffre d’affaires de 125 M€ et un EBITDA supérieur à 3,5 M€. Compte tenu de la très bonne exécution du groupe nous considérons ces objectifs très largement atteignables. Nous en profitons ainsi pour rehausser notre objectif de CA 2024 de +16% à 145 M€ et notre objectif d’EBITDA de +15% à 4,3 M€. Selon nous, le groupe devrait poursuivre son excellente dynamique commerciale et maintenir le cap durant la deuxième partie de l’exercice.

Recommandation

Après cette très bonne entrée en matière nous revoyons à la hausse notre objectif de cours et laissons notre recommandation à Achat. Nous visons désormais un prix de 10,5€ par action contre 9,5€ précédemment, soit un upside de +73%