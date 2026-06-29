OBIZ : Résultats semestriels 2025/26 en nette progression

Activité en croissance de +9% et marge brute en amélioration de +5% au 1 er semestre 2025/26

semestre 2025/26 EBITDA en forte progression de +54% à 1,3 M€

Perspectives

Confirmation des ambitions fixées dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027 axé sur l'amélioration de la rentabilité et la génération de cash-flow : objectif d'EBITDA de 7 M€ visé en 2027 confirmé

Lyon, le 29 juin 2026 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats consolidés au titre du 1 er semestre de l'exercice 2025/26 (période du 1 er octobre au 31 mars 2026), arrêtés le 29 juin 2026 par le Conseil d'administration. Pour rappel, l'exercice 2025 présentait une durée exceptionnelle de 9 mois (du 1 er janvier au 30 septembre 2025), en raison de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice. Les principaux indicateurs financiers (chiffre d'affaires, marge brute et EBITDA) ont été recalculés au 31 mars 2025 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025) afin de permettre la comparaison avec le 1 er semestre 2025/26.

En K€

Données non auditées 30/06/2025

(6 mois) 31/03/2025

(6 mois) 31/03/2026

(6 mois) Chiffre d'affaires 57 925 64 489 70 439 Marge brute 8 267 8 554 8 978 EBITDA [1] -227 869 1 324 Résultat d'exploitation -1 306 n.c.* 311 Résultat financier -515 n.c. -523 Résultat exceptionnel 0 n.c. 0 Résultat net (part du groupe) -1 639 n.c. -195

*n.c. : non calculé

Chiffre d'affaires consolidé de 70,4 M€ au 1 er semestre 2025/26

Au 1 er semestre de son exercice 2025/26, le Groupe Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,4 M€ en croissance de +9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité historique du Groupe, Programmes relationnels et affinitaires, affiche une forte progression de +20%, portée par les nouveaux programmes signés sur la période, confortant Obiz © dans son objectif de signer plus de 150 nouveaux programmes à horizon 2027.

L'activité Boutiques e-commerce enregistre un volume d'affaires en croissance de +8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Marge brute de 9,0 M€, EBITDA en forte progression de +52% à 1,3 M€ au 31 mars 2026

À fin mars 2026, la marge brute du Groupe Obiz © s'est établie à 9,0 M€, en progression de +5% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le taux de marge brute s'établit ainsi à 12,7%, contre 13,3% un an plus tôt.

Le Groupe a poursuivi le déploiement de son plan d'actions destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du Groupe et renforcer la maîtrise des coûts dans le cadre de son plan stratégique Equinoxe 2027.

Ces actions ont d'ores et déjà produit leurs premiers effets tangibles sur la rentabilité du Groupe : l'EBITDA ressort en forte progression de +52% au 1 er semestre 2025/26 à 1,3 M€, contre 0,9 M€ un an plus tôt, confirmant pleinement le redressement opérationnel du Groupe.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements pour 1,1 M€, le résultat d'exploitation est positif au 31 mars 2026 et s'établit à +0,3 M€.

Après prise en compte du résultat financier de -0,5 M€, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et en l'absence d'éléments exceptionnels sur le semestre, le Groupe affiche un résultat net part du groupe proche de l'équilibre à -0,2 M€.

Situation bilancielle au 31 mars 2026 : 4,9 M€ de disponibilités

En K€ - Données non auditées 30/09

2025 31/03

2026 En K€ - Données non auditées 30/09

2025 31/03

2026 Actif immobilisé 27 678 27 037 Capitaux propres 7 043 6 860 dont immo. incorporelles 25 692 25 359 dont primes d'émission 14 697 8 986 Provisions 1 056 1 019 Actif courant 18 005 25 075 Obligations Relance 4 000 4 000 dont stocks et en-cours 4 112 5 634 Dettes financières 18 919 19 542 dont créances clients 8 312 12 053 dont dettes MLT 17 240 17 465 Disponibilités 3 621 4 944 Autres passifs 18 286 23 825 Total actif 49 304 55 246 Total passif 49 304 55 246

Au 31 mars 2026, les capitaux propres d'Obiz © s'établissaient à 6,9 M€.

À l'issue du 1 er semestre 2025/26, les disponibilités d'Obiz © étaient en progression à 4,9 M€, contre à 3,6 M€ au 30 septembre 2025.

Les stocks, principalement constitués d'avances et acomptes versés sur commandes et de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés par le Groupe Obiz © auprès des partenaires et revendus dans le cadre des boutiques e-commerce, ont augmenté en raison de la constitution saisonnière de stocks en prévision de l'activité estivale de la billetterie. Les créances clients ont quant à elles marqué une hausse en lien avec la croissance de l'activité. Ces évolutions ont été partiellement compensées par l'augmentation des dettes fournisseurs et des autres dettes.

Les dettes financières (hors obligations Relance) s'établissaient à 19,5 M€, incluant 17,5 M€ de dettes à moyen et long terme (dont dettes bancaires, prêts auprès de Bpifrance et Prêts garantis par l'Etat (PGE)). Les obligations Relance, émises en décembre 2023 pour un montant de 4,0 M€, sont remboursables in fine en 2031.

Pour rappel, le Groupe a conclu en février 2026 un accord avec ses partenaires financiers portant sur l'aménagement des échéances des financements bancaires et le gel du paiement des intérêts des obligations Relance jusqu'en mars 2027, afin de lui permettre de réorienter ses flux de trésorerie vers le plan stratégique Equinoxe 2027 [2] .

Perspectives

Fort des premiers effets tangibles du plan d'actions sur sa rentabilité, le Groupe Obiz © réaffirme les ambitions de son plan stratégique Equinoxe 2027, visant à atteindre 7 M€ d'EBITDA en 2027 et à améliorer structurellement la génération de cash-flow .

Le Groupe Obiz © aborde ainsi la seconde moitié de son exercice avec confiance et est déterminé à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle pour atteindre un solide niveau de performance au titre de cet exercice 2025/26.

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , déclare :

« Ce premier semestre marque une étape majeure pour le Groupe Obiz © . Le retour à un EBITDA positif à 1,3 M€ valide pleinement l'efficacité des actions engagées dans le cadre de notre plan Equinoxe 2027 et démontre notre capacité à redresser notre rentabilité après une période de transition exigeante.

Nous abordons la suite de l'exercice 2025/26 avec confiance, pleinement mobilisés dans l'exécution de notre feuille de route et déterminés à poursuivre l'amélioration de notre performance opérationnelle et financière. »

Calendrier financier de l'exercice 2025/26

Chiffre d'affaires annuel 2025/26 30 octobre 2026

Résultats annuels 2025/26 29 janvier 2027

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,7 M€ (sur 9 mois) en croissance de +17%. Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe – Indicateur alternatif de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données non auditées 30/06/2025 31/03/2026 Résultat d'exploitation

(avant dotations aux amort. et dépréciation des écarts d'acquisitions) -1 306 311 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 929 930 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 150 83 Crédit d'impôt innovation (CII) - - EBITDA -227 1 324

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

[2] Lire le communiqué de presse du 5 mars 2026 : Levée des conditions suspensives permettant la conclusion de l'accord avec les partenaires financiers portant sur l'aménagement des échéances bancaires et obligataires