OBIZ : Résultats annuels 2025 - Perspectives

Perspectives

Premiers effets du plan d'actions sur la performance opérationnelle

et la rentabilité attendus dès le 1 er semestre 2025/26

Poursuite du plan Equinoxe 2027 axé sur l'amélioration de la rentabilité

et la génération de cash-flow au cours des prochains exercices

EBITDA de 7 M€ visé à horizon 2027

Lyon, le 3 février 2026 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats annuels consolidés, arrêtés le 30 janvier 2026 par le Conseil d'administration. Pour rappel, l'exercice 2025 présente une durée exceptionnelle de 9 mois (du 1 er janvier au 30 septembre 2025), en raison de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social (désormais le 1 er octobre et 30 septembre de chaque année). Les principaux indicateurs financiers sur 9 mois au 30 septembre 2024 (non audités) ont été recalculés afin de permettre la comparaison des comptes.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Après avoir procédé à la vérification de l'ensemble des documents juridiques et en fonction notamment de la levée effective des conditions suspensives rattachées à l'accord conclu avec les partenaires financiers du Groupe au moment de l'émission des rapports, les commissaires aux comptes envisagent d'émettre un rapport de certification des comptes incluant soit une observation sur la continuité d'exploitation renvoyant à la note de l'annexe précisant les conditions sous-tendant l'application du principe de continuité d'exploitation, dont un extrait est disponible en annexe 2 de ce communiqué de presse, soit une incertitude significative sur la continuité d'exploitation. Le rapport annuel 2025, incluant le rapport des commissaires aux comptes, sera publié sur les sites internet d'Obiz © et d'Euronext dans les meilleurs délais et au plus tard d'ici mi-février.

En K€

Données au 31/12/2024 et 30/09/2025 auditées

Données au 30/09/2024 non auditées 31/12/2024

(12 mois) 30/09/2024

(9 mois) 30/09/ 2025

(9 mois) Chiffre d'affaires 125 879 85 215 99 709 Marge brute 15 918 11 086 12 124 EBITDA [2] 1 557 271 -1 353 Résultat d'exploitation -206 - -3 501 Résultat financier -901 - -904 Résultat exceptionnel -1 411 - -418 Résultat net (part du groupe) -2 589 - -4 694

La société HA PLUS PME est consolidée depuis le 1 er juillet 2024.

Chiffre d'affaires consolidé de 99,7 M€ au titre de l'exercice 2025

À l'issue de son exercice 2025, d'une durée exceptionnelle de 9 mois, Obiz © a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 99,7 M€, en croissance totale de +17% par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur une base proforma, en intégrant la société HA PLUS PME depuis le 1 er janvier 2024, le chiffre d'affaires sur la période s'inscrit en hausse de +15% (86,8 M€ de chiffre d'affaires pro forma sur la même période de 2024).

L'activité historique du Groupe, Programmes relationnels et affinitaires , affiche une croissance de +10% avec 27 nouveaux contrats signés sur la période (dont Smerra, Reward Pulse, Lucca, Comité national olympique et sportif français, etc.), confortant Obiz © dans son objectif de signer 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires à horizon 2027. L'activité Boutiques

e-commerce progresse quant à elle de +6% sur la période.

Marge brute de 12,1 M€ en 2025, EBITDA de -1,4 M€

À fin septembre 2025, la marge brute du Groupe Obiz © s'est établie à 12,1 M€, contre 11,1 M€ à la même période un an plus tôt, soit une progression de +9%. La marge brute représente ainsi 12,2% du chiffre d'affaires, contre 13% un an plus tôt.

En 2025, le Groupe a intensifié un plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation de l'entreprise, intégrer efficacement les différentes entités acquises au cours des derniers exercices et renforcer la maîtrise des coûts. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027 , visant à améliorer la rentabilité et accroître la génération de cash-flow.

Comme annoncé, les résultats de l'exercice 2025 (durée exceptionnelle de 9 mois) sont pénalisés par la mise en œuvre de ces actions, dont les premiers effets sur la performance opérationnelle et la rentabilité seront visibles dès le 1 er semestre de l'exercice 2025/26.

En conséquence, l'EBITDA ressort à -1,4 M€ sur les neuf mois de l'exercice 2025, contre 0,3 M€ au 30 septembre 2024.

Il convient de noter que l'EBITDA du Groupe s'élevait à 1,6 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2024 (sur 12 mois), témoignant de la saisonnalité de l'activité et de la contribution significative du 4 ème trimestre calendaire à la rentabilité.

Dans le cadre des travaux de clôture des comptes, une revue approfondie des créances clients, notamment au sein de filiales récemment intégrées au périmètre et ne disposant pas encore des outils de reporting comptable Groupe, a conduit à la constitution de provisions par application d'un principe de prudence. Le Groupe est confiant dans sa capacité à reprendre une partie de ces provisions à moyen terme. Dans le cadre du déploiement du plan Equinoxe 2027, des investissements technologiques ont été engagés pour harmoniser le système d'information (ERP) à l'échelle du Groupe, et ainsi renforcer le pilotage opérationnel et l'agilité financière.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements pour 2.2 M€, dont 0,6 M€ au titre de la dépréciation du goodwill , le résultat d'exploitation s'établit à -3,5 M€ au 30 septembre 2025.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, du résultat exceptionnel de -0,4 M€ et d'un produit d'impôts de 0,1 M€ le Groupe affiche un résultat net part du groupe de -4,7 M€.

Situation bilancielle au 30 septembre 2025 : 3,6 M€ de disponibilités

En K€ - Données auditées 31/12

2024 30/09

2025 En K€ - Données auditées 31/12

2024 30/09

2025 Actif immobilisé 28 100 27 678 Capitaux propres 11 965 7 043 dont immo. incorporelles 26 129 25 692 dont primes d'émission 14 697 14 697 Provisions 1 091 1 056 Actif courant 21 871 18 005 Obligations Relance 4 000 4 000 dont stocks et en-cours 4 399 4 112 Dettes financières 18 595 18 919 dont créances clients 12 293 8 312 dont dettes MLT 11 416 17 240 Disponibilités 5 265 3 621 Autres passifs 19 584 18 286 Total actif 55 235 49 304 Total passif 55 235 49 304

Au 30 septembre 2025, les capitaux propres d'Obiz © s'élevaient à 7,0 M€.

À l'issue de l'exercice 2025, les disponibilités d'Obiz © s'établissaient à 3,6 M€.

Les stocks, d'une valeur de 4,1 M€, sont principalement constitués d'avances et acomptes versés sur commandes et de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés par le Groupe Obiz © auprès des partenaires et revendus dans le cadre des boutiques e-commerce.

Les dettes financières (hors obligations Relance) s'établissaient à 18,9 M€, dont 11,4 M€ de dettes à moyen et long terme (dont dettes bancaires, prêts auprès de Bpifrance et Prêts garantis par l'Etat (PGE)). Les obligations Relance, émises en décembre 2023 pour un montant de 4,0 M€, sont remboursables in fine en 2031.

Le 3 février 2026, le Groupe a conclu un accord avec ses partenaires financiers [3] portant sur l'aménagement des échéances des financements bancaires et le gel du paiement des intérêts des obligations Relance jusqu'en mars 2027, afin de lui permettre de réorienter ses flux de trésorerie vers le plan stratégique Equinoxe 2027 (les principaux termes de cet accord figurent en annexe 2 du présent communiqué).

Perspectives

L'exercice 2025 s'inscrit ainsi dans une phase de transition majeure pour le Groupe Obiz © , caractérisé par l'intensification des actions engagées en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle (optimisation des coûts et de l'organisation, renforcement du pricing power , consolidation du portefeuille d'offres en capitalisant sur les solutions technologiques et les modèles économiques des avantages salariés etc.).

Les premiers effets seront visibles dès les résultats du 1 er semestre de l'exercice 2025/26 qui a débuté le 1 er octobre 2025.

Au-delà, le Groupe réaffirme les ambitions du plan Equinoxe 2027 , qui vise d'atteindre 7 M€ d'EBITDA en 2027 , et à améliorer la rentabilité et accroître la génération de cash-flow sur les prochains exercices.

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , déclare :

« L'exercice 2025 est une année de transition nécessaire pour le Groupe Obiz © .

J'ai repris la direction opérationnelle du Groupe afin d'en piloter plus directement l'exécution stratégique, la performance globale et l'alignement des équipes autour de nos priorités de développement. Nous avons engagé des investissements importants pour transformer notre organisation et déployer un modèle plus intégré et plus efficient, impactant comme anticipé notre rentabilité. Ces choix structurants posent les bases d'une amélioration durable de notre performance opérationnelle et de la génération de cash-flow , dont les premiers effets sont attendus dès le 1 er semestre 2025/26.

Je peux compter sur l'engagement et le soutien du Comité de direction pour mener collectivement cette nouvelle étape. Je tiens également à remercier nos partenaires financiers pour leur soutien et leur confiance pendant cette période structurante , ainsi que toutes les parties prenantes qui nous accompagnent dans notre trajectoire ambitieuse. »

Calendrier financier de l'exercice 2025/26

Consécutivement à la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, l'exercice 2025/26 a débuté le 1 er octobre 2025 et s'achèvera le 30 septembre 2026.

Chiffre d'affaires semestriel 2025/26 30 avril 2026

Résultats semestriels 2025/26 24 juillet 2026

Chiffre d'affaires annuel 2025/26 30 octobre 2026

Résultats annuels 2025/26 29 janvier 2027

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,7 M€ (sur 9 mois) en croissance de +17%. Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Annexe 1 – Indicateur alternatif de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données non auditées 31/12/2024 30/09/2025 Résultat d'exploitation

(avant dotations aux amort. et dépréciation des écarts d'acquisitions) -206 -2 962 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 1 500 1 420 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 235 190 Crédit d'impôt innovation (CII) 28 - EBITDA 1 557 -1 353

Annexe 2

Les comptes clos au 30 septembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 30 janvier 2026 selon le principe de continuité d'exploitation au vu des éléments cités ci-après :

un niveau de trésorerie au 22 janvier 2026 à hauteur de 2,5 M€, intégrant des suspensions de ses échéances d'emprunts au 4 ème trimestre 2025 pour 0,7 M€ (dont 0,16 M€ d'intérêts) ;

trimestre 2025 pour 0,7 M€ (dont 0,16 M€ d'intérêts) ; une réduction des coûts de structure à compter du dernier trimestre 2025 et devant se poursuivre sur 2026 ;

un plan de transformation concernant l'optimisation de l'organisation, le renforcement du pricing power, la consolidation du portefeuille d'offres en capitalisant sur les solutions technologiques et les modèles économiques des avantages salariés

l'obtention d'un accord signé le 3 février 2026 entre le Groupe et ses partenaires financiers intégrant les éléments suivants : le décalage des amortissements en capital sur l'ensemble des prêts moyen terme (12,3 M€), des PGE (0,6 M€) à compter du 31 janvier 2026 jusqu'au 23 mars 2027, soit représentant un total de flux de trésorerie de 5,9 M€, dont 0,9 M€ d'intérêts. Les échéances décalées devront être réglées le 23 mars 2027 et à compter du 24 mars 2027 la reprise des plans d'amortissement du capital restant dû sera appliquée selon les conditions contractuelles en vigueur à la date de signature de chaque prêt ; un maintien des lignes court terme d'un montant de 4,45 M€ jusqu'au 23 mars 2027 ; le gel du remboursement en capital et en intérêts de la dette obligataire Relance (4 M€), soit un total de 0,5 M€ pour la partie intérêts et à compter du 24 mars 2027 : reprise du paiement des échéances d'intérêts selon les conditions contractuelles ; une suspension de tous les effets d'un éventuel bris de covenants pour les établissements concernés au 30 septembre 2025 et 2026 ; une augmentation de la GAPD octroyée par un partenaire financier pour s'établir à 2,5 M€ ; l'obtention par le Groupe Obiz avant le 28 février 2026 d'un financement court terme d'un montant d'au moins 2 M€, afin de renforcer la trésorerie selon les besoins saisonniers de BFR.



De plus, et en pareille matière, cet accord peut être résilié de plein droit par les partenaires financiers sur la durée du protocole en cas de non-respect d'engagements principaux suivants : absence de maintien du financement court terme précités, des nantissements ou suretés donnés, résiliation des lignes de crédit court-terme ou de la GAPD, changement de contrôle, cession d'actif non autorisée. La société s'engage sous 120 jours à signer les avenants aux contrats avec l'ensemble des partenaires financiers pour les crédits concernés.

En cas de non réalisation des conditions suspensives tendant à la certification des comptes et l'obtention du financement court terme précité tout comme en cas de non-réalisation des plans d'économies ou commerciaux ou de caducité du protocole d'accord en cas de non-respects d'engagements par le Groupe, la société pourrait ne pas disposer des liquidités nécessaires au respect de ses engagements ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. Sur la base des discussions en cours, la société reste néanmoins confiante dans sa capacité à les respecter et à poursuivre son plan commercial.

[1] Conditions suspensives attenantes à la certification des comptes et à l'obtention d'un financement court terme d'au moins 2 M€ avant le 28 février 2026 afin de renforcer la trésorerie selon les besoins saisonniers de BFR (cf. annexe 2 du présent communiqué de presse).

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

[3] Conditions suspensives attenantes à la certification des comptes et à l'obtention d'un financement court terme d'au moins 2 M€ avant le 28 février 2026 afin de renforcer la trésorerie selon les besoins saisonniers de BFR (cf. annexe 2 du présent communiqué de presse).