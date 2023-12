OBIZ : Obiz(C) élargit son Conseil d'administration et renforce sa gouvernance pour accompagner son développement

Nomination de deux nouveaux administrateurs

Représentation équilibrée femmes/hommes et deux tiers d'administrateurs indépendants au sein du Conseil d'administration d'Obiz ©

Création d'un Comité exécutif Groupe pour accompagner l'entreprise dans ses prochains développements

Lyon, le 18 décembre 2023 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux administrateurs au sein de son Conseil d'administration, la société Garibaldi Participations représentée de manière permanente par Emmanuelle Le Bras , et Hervé Bigal , en qualité d'administrateur indépendant. Leur nomination a été approuvée lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le 13 décembre 2023.

Emmanuelle Le Bras représentera Garibaldi Participations , administrateur, filiale de capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au Conseil d'administration, consécutivement à l'investissement financier de Garibaldi Participations en 2023 au sein du holding patrimoniale de Brice Chambard, OBI-ONE, 1 er actionnaire d'Obiz © à hauteur de 51,5%.

Emmanuelle Le Bras est diplômée de Sciences Po Bordeaux et de l'ESSEC (Mastère Spécialisé Strategy and Management of International Business). Après avoir débuté sa carrière à l'Inspection Générale du groupe BPCE, elle a rejoint la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en tant que chef de cabinet du Directeur général en 2017. Elle est ensuite devenue chargée d'affaires entreprises, avant d'intégrer Garibaldi Participations en octobre 2022.

Hervé Bigal est nommé administrateur indépendant d'Obiz © . Hervé Bigal est le fondateur et Directeur général de l'agence de communication digitale Influactive.

Serial entrepreneur, Hervé BIGAL a fondé plusieurs sociétés dans le digital et la communication au cours des 30 dernières années, notamment l'une des toutes premières agences web revendue au Groupe Proval en 2000.

Avant de créer l'agence Influactive en 2010, il avait cofondé le groupe Belink.

Fort de ces nouvelles nominations, le Conseil d'administration d'Obiz © est désormais constitué de six membres, avec une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et deux tiers d'administrateurs indépendants : Sophie Sauvage, Isabelle Grosmaitre, Damien Bourgeois et Hervé Bigal.

Création d'un Comité exécutif du Groupe Obiz ©

À cette occasion, et consécutivement aux rapprochements stratégiques avec Adelya © et SLD concrétisés au cours des deux dernières années, Obiz © annonce la création d'un Comité exécutif Groupe, réunissant les principaux dirigeants et/ou directeurs du Groupe : Brice Chambard , Président-Directeur général,

Jean-François Novak et Julien Matéo , respectivement Directeurs généraux des filiales Adelya © et SLD,

Leïla Chojnacki , Directrice administratrice et financière Groupe, Aude Riondel , Directrice des ressources humaines Groupe, Léa Roman , Coordinatrice digitale Groupe et Alexandre Thaveau , Chief Technology Officer Groupe.

En outre, Obiz © est heureux d'annoncer les nominations suivantes :

Leïla Chojnacki , Directrice administratrice et financière Groupe, est également nommée Directrice générale adjointe d'Obiz © ;

, Directrice administratrice et financière Groupe, est également nommée Directrice générale adjointe d'Obiz ; Alexandre Thaveau , CTO d'Obiz © , est nommé Chief Technology Officer Groupe.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs. 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

