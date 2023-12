OBIZ : Obiz(C) conclut un financement d'un montant de 4 M EUR en obligations Relance auprès d'Audacia

Emission d'obligations Relance d'une maturité de 8 ans

Objectif : renforcer la flexibilité financière d'Obiz © en quasi-fonds propres pour accompagner la forte dynamique d'activité et le développement international

Lyon, le 13 décembre 2023 – 19h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce avoir conclu un financement obligataire Relance auprès d'Audacia, acteur innovant du capital-investissement en France, pour un montant de 4 M€ permettant de diversifier ses sources de financement et de renforcer sa flexibilité financière .

Ces nouvelles ressources, d'une maturité longue de 8 ans et remboursables en une fois à l'échéance, permettront d'accompagner la forte croissance de l'activité d'Obiz © , de financer ses projets de développement à l'international et de doter la société de fonds supplémentaires pour la réalisation d'opérations de croissance externe .

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz © , déclare : « Nous sommes très heureux de l'octroi de ce financement non dilutif en quasi-fonds propres par Audacia, marquant une nouvelle étape dans notre parcours vers une croissance durable et rentable. Nous sommes conscients des défis économiques actuels et de l'importance de maintenir une structure financière solide pour garantir une dynamique pérenne de notre activité.

Je crois fermement en la capacité et l'engagement de nos équipes à saisir les opportunités qui se présentent et à créer de la valeur pour nos actionnaires. Je remercie également nos partenaires financiers pour leur confiance ininterrompue depuis la création d'Obiz © .

Ensemble, nous continuons à œuvrer pour les mêmes causes : impacter favorablement la santé et le bien-être, augmenter durablement le pouvoir d'achat des consommateurs et soutenir l'économie locale ! »

Les obligations Relance, dispositif de garantie de l'Etat qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance mis en place par l'Etat français, ont pour objectif de renforcer, sous forme de quasi-fonds propres sans accès au capital, le bilan et la structure financière des PME et ETI françaises entreprises françaises.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs. 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

