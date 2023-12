OBIZ : Obiz(C) célèbre ses treize années d'existence !

Lyon, le 24 décembre 2023 – 10h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux de célébrer, ce jour, son 13 ème anniversaire !

Lors de la création d'Obiz © le 24 décembre 2010, Brice Chambard s'était fixé pour ambition de permettre aux entreprises d'optimiser leurs enjeux de fidélisation (clients, collaborateurs) grâce des solutions marketing technologiques, tout en impactant positivement le pouvoir d'achat et le bien-être, et tout en soutenant l'économie locale.

Entreprise à mission [1] depuis 2021, Obiz © est avant tout une entreprise à dimension humaine et aux engagements éthiques et durables qui rapproche les consommateurs avec des commerces de proximité et des grandes enseignes. En quelques mots : faire d'Obiz © une GoodTech © , une entreprise Tech qui fait du Bien !

Treize ans après, Obiz © c'est aujourd'hui :

Plus de 100 programmes relationnels et affinitaires , pour le compte notamment de Vinci, Total, Axa, McDonald's, Michelin, Cogedim, La Poste, Adecco Groupe, In Extenso, La Protection Civile, le Comité Nationale Olympique et Sportif Français, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,…

Aujourd'hui, Obiz © c'est une équipe de talents qui se lèvent tous les matins pour partager les mêmes valeurs et l'ambition d'avoir un impact global favorable sur la société, en travaillant autour d'une brique technologique riche de 13 ans de R&D (et qui ne cesse d'évoluer !).

Une année 2023 historique qui acte de la nouvelle dimension du groupe !

Depuis son origine, Obiz © s'est bâti sur une logique entrepreneuriale disruptive, basée sur un modèle d'hypercroissance (près de 90% de croissance annuelle moyenne depuis la création), au modèle écoresponsable, avec une juste répartition des profits qui bénéficie à chaque acteur, mais également à tout un écosystème.

En 2023, porté par le fort développement de son activité historique et les acquisitions récentes d'Adelya © et Ski Loisirs Diffusion, Obiz © va à nouveau connaître une année de très forte croissance et devrait ainsi dépasser les objectifs financiers fixés (en données consolidées) :

un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 M€, vs. 40,0 M€ en 2022 , soit à minima +88% de croissance ;

vs. 40,0 M€ en 2022 une marge brute consolidée supérieure à 8 M€, vs. 5,5 M€ en 2022 , soit à minima +45% de croissance ;

vs. 5,5 M€ en 2022 un EBITDA consolidé supérieur à 2 M€ , vs. 1,0 M€ en 2022, soit à minima un doublement.

2024 s'annonce également comme une année record pour le groupe qui sera en mesure de dépasser le seuil des 100 M€ de revenus annuels !

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs. 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] Notre mission : accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale.