 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Obiz : EBITDA négatif en 2025
information fournie par EuroLand Corporate 05/02/2026 à 08:40

Publication des résultats annuels (3T)


Hier soir, Obiz a dévoilé ses résultats pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel ce dernier ne compte que trois trimestres en raison d’une réorganisation des dates de clôture d’exercice décidée par le groupe en 2025. Au cours de l’année, les revenus du groupe ont atteint 99,7 M€, en hausse de +17% YoY. L’EBITDA est cependant passé en territoire négatif en s’établissant à -1,4 M€ contre 0,3 M€ sur la même période l’an passée. Le REX 2025 (3T) s’est également dégradé à -3,5 M€ contre -0,2 M€ enregistrés sur l’exercice 2024 (12 mois). Enfin, Obiz a enregistré un RNpg 2025 (3T) de -4,7 M€ contre un RNpg 2024 (12 mois de -2,6 M€).


Perspectives


L’exercice 2025 représente une année de transition pour Obiz, marquée par le renforcement des mesures visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, le pricing et l’offre. Les premiers bénéfices de ces actions sont attendus dès le premier semestre 2025/26.


À plus long terme, le management a confirmé un objectif d’EBITDA de 7 M€ en 2027 ainsi qu’une amélioration durable de la rentabilité et de la génération de trésorerie dans le cadre de son plan Equinoxe 2027.


De notre côté, nous anticipons un chiffre d’affaires 2025-2026e de 152,3 M€ induisant une croissance de +7,3% ainsi qu’un EBITDA de 3,2 M€ représentant une marge d’EBITDA 2025-2026e de 2,1%. L’atteinte de cet objectif sera réalisable sous l’effet de 1/ la croissance du chiffre d’affaires incluant notamment l’effet de saisonnalité positif du trimestre septembre décembre et 2/ de la réduction des coûts opérationnels dans le cadre des efforts d’optimisation engagés par Obiz pour simplifier sa structure de coûts.


Concernant l’objectif d’EBITDA 2027 prévu par Equinoxe (7 M€ en 2026-2027), nous estimons que ce dernier apparaît un peu trop ambitieux au regard de la trajectoire actuelle des fondamentaux du groupe (croissance organique négative sur l’activité Programmes pourtant mieux margée et taux de marge brute en baisse sur le dernier exercice) et prévoyons un EBITDA 2026-2027e de 5,8 M€ (3,6% de marge d’EBITDA).


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais abaissons notre objectif de cours à 3,7€ (vs 6,0€ auparavant).

Valeurs associées

OBIZ
2,3900 EUR Euronext Paris +0,42%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 08:40:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank