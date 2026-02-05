Obiz : EBITDA négatif en 2025

Publication des résultats annuels (3T)

Hier soir, Obiz a dévoilé ses résultats pour le compte de l’exercice 2025. Pour rappel ce dernier ne compte que trois trimestres en raison d’une réorganisation des dates de clôture d’exercice décidée par le groupe en 2025. Au cours de l’année, les revenus du groupe ont atteint 99,7 M€, en hausse de +17% YoY. L’EBITDA est cependant passé en territoire négatif en s’établissant à -1,4 M€ contre 0,3 M€ sur la même période l’an passée. Le REX 2025 (3T) s’est également dégradé à -3,5 M€ contre -0,2 M€ enregistrés sur l’exercice 2024 (12 mois). Enfin, Obiz a enregistré un RNpg 2025 (3T) de -4,7 M€ contre un RNpg 2024 (12 mois de -2,6 M€).

Perspectives

L’exercice 2025 représente une année de transition pour Obiz, marquée par le renforcement des mesures visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, le pricing et l’offre. Les premiers bénéfices de ces actions sont attendus dès le premier semestre 2025/26.

À plus long terme, le management a confirmé un objectif d’EBITDA de 7 M€ en 2027 ainsi qu’une amélioration durable de la rentabilité et de la génération de trésorerie dans le cadre de son plan Equinoxe 2027.

De notre côté, nous anticipons un chiffre d’affaires 2025-2026e de 152,3 M€ induisant une croissance de +7,3% ainsi qu’un EBITDA de 3,2 M€ représentant une marge d’EBITDA 2025-2026e de 2,1%. L’atteinte de cet objectif sera réalisable sous l’effet de 1/ la croissance du chiffre d’affaires incluant notamment l’effet de saisonnalité positif du trimestre septembre décembre et 2/ de la réduction des coûts opérationnels dans le cadre des efforts d’optimisation engagés par Obiz pour simplifier sa structure de coûts.

Concernant l’objectif d’EBITDA 2027 prévu par Equinoxe (7 M€ en 2026-2027), nous estimons que ce dernier apparaît un peu trop ambitieux au regard de la trajectoire actuelle des fondamentaux du groupe (croissance organique négative sur l’activité Programmes pourtant mieux margée et taux de marge brute en baisse sur le dernier exercice) et prévoyons un EBITDA 2026-2027e de 5,8 M€ (3,6% de marge d’EBITDA).

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat mais abaissons notre objectif de cours à 3,7€ (vs 6,0€ auparavant).