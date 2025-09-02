OBIZ : Chiffre d'affaires consolidé de 57,8 M EUR au 1er semestre 2025, en croissance de +11% - Confirmation des ambitions 2026/27

Lyon, le 2 septembre 2025 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er semestre de l'exercice 2025 (période du 1 er janvier au 30 juin 2025).

En M€ - Données non auditées 1 er semestre 2024 (consolidé) 1 er semestre 2025

(consolidé) Variation Chiffre d'affaires 51,9 [1] 57,8 +11% dont Programmes relationnels et affinitaires 4,5 6,3 +39% dont Boutiques e-commerce 47,4 51,5 +9%

La société HA PLUS PME est consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er juillet 2024.

Chiffre d'affaires consolidé en progression de +11% au 1 er semestre 2025, à 57,8 M€

A l'issue du 1 er semestre 2025, Obiz © a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,8 M€, en croissance totale de +11%.

Sur une base pro forma 1 , intégrant la société HA PLUS PME depuis le 1 er janvier 2024, le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 s'inscrit en hausse de +8% (53,4 M€ de chiffre d'affaires pro forma au 1 er semestre 2024).

L'activité historique du Groupe, Programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l'exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au 1 er semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).

À l'issue du semestre, cette activité qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnements pluriannuels et des marges structurellement élevées, principale contributrice à la marge brute du Groupe, s'est inscrite en croissance soutenue de +39% par rapport à la même période l'an dernier.

L'activité Boutiques e-commerce , dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a quant à elle enregistré un volume d'affaires en croissance de +9% par rapport au 1 er semestre 2024, tirant parti de son positionnement et de son importante force de frappe sur le marché des loisirs, du sport et de la culture à prix réduits.

Perspectives

Obiz © poursuit activement la mise en œuvre de son plan stratégique Equinoxe 2027, visant notamment à réaliser 7 M€ d'EBITDA et à accroître la génération de cash-flow, à l'issue de l'exercice 2026/27 (clos le 30 septembre 2027).

Après une période d'hyper-croissance, marquée par des investissements importants et des acquisitions stratégiques entre 2021 et 2024, le Groupe se focalise désormais sur l'optimisation des synergies entre ses différentes entités, tout en améliorant sa performance opérationnelle, afin de maximiser la rentabilité et renforcer les marges de chacune de ses activités.

En outre, le groupe confirme viser la signature de plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires d'ici 2027 , avec d'ores et déjà 27 nouveaux programmes signés au seul 1 er semestre 2025.

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , commente :

« Depuis sa création en 2010, Obiz © a connu une forte expansion , tout en restant fidèle à son engagement sociétal et son statut d' entreprise à mission .

Notre nouvelle priorité est aujourd'hui claire : consolider ces acquis et accroître notre rentabilité . Le plan Equinoxe 2027 s'inscrit dans cette optique : atteindre 7 M€ d'EBITDA à l'issue de l'exercice 2026/27 et monter en puissance vers plus de maturité et de performance, en alliant fidélisation et innovation.

Notre ambition : devenir LA référence incontournable en matière de fidélisation , au service du bien-être et du pouvoir d'achat.

Je tiens à remercier tous ceux qui nous accompagnent et nous font confiance dans cette trajectoire ambitieuse. »

Calendrier financier 2025

Pour rappel, lors de l'Assemblée générale mixte du 23 juin 2025, les actionnaires d'Obiz © ont approuvé la 11 ème résolution modifiant les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement au 1 er octobre et 30 septembre de chaque année (contre 1 er janvier et 31 décembre jusqu'alors).

L'exercice 2025 présentera une durée exceptionnelle de 9 mois et sera clos le 30 septembre 2025.

Résultats semestriels 2025 (au 30 juin 2025) : 7 octobre 2025

Chiffre d'affaires annuel 2025 (au 30 septembre 2025) : 27 novembre 2025

Résultats annuels 2025 (au 30 septembre 2025) : 29 janvier 2026

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2024, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 125 M€ M€ en croissance soutenue de +50%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 dans le présent communiqué de presse (51,9 M€) diffère de celui communiqué l'an dernier lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel 2024 (58,6 M€) du fait de changements dans le mix activités à l'issue de l'exercice 2024, avec une part moins importante de reventes de cartes cadeaux et une part plus importante de commissions liées à la distribution de cartes cadeaux. Cette évolution n'a aucun impact sur le niveau de marge brute généré.