OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Lyon, le 8 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 29 261
- Solde en espèces : 99 391,96 €
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|61 409 titres
|183 592,06 €
|883 transactions
|VENTE
|58 818 titres
|176 079,71 €
|822 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 26 670
- Solde en espèces : 106 904,31 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
À propos d'Obiz ©
Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.
Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.
Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.
En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 98,5 M€ en croissance de +17%.
Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).
Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr
Contacts
|
Relations Investisseurs
Zineb Essafi
+33 (0)1 53 67 36 90
obiz@actus.fr
|
Relations Presse
Amaury Dugast
+33(0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|883
|61 409
|183 592,06
|822
|58 818
|176 079,71
|01/07/2025
|2
|172
|657,04
|4
|80
|306,4
|02/07/2025
|2
|293
|1120,26
|14
|907
|3507,73
|03/07/2025
|12
|788
|3042,78
|1
|25
|96,5
|04/07/2025
|3
|106
|413,6
|10
|769
|3000,48
|07/07/2025
|5
|496
|1939,11
|7
|785
|3100,12
|08/07/2025
|3
|339
|1321,12
|3
|441
|1725,41
|09/07/2025
|4
|250
|970,48
|2
|123
|479,7
|10/07/2025
|11
|626
|2413,1
|8
|807
|3143,51
|11/07/2025
|4
|247
|961,2
|1
|98
|380,24
|14/07/2025
|4
|85
|328,53
|0
|0
|0
|15/07/2025
|10
|563
|2149,42
|0
|0
|0
|16/07/2025
|12
|899
|3346,71
|2
|36
|136,36
|17/07/2025
|2
|10
|36,2
|12
|463
|1698,33
|18/07/2025
|1
|65
|236,6
|9
|1103
|4089,15
|21/07/2025
|6
|172
|651,28
|1
|27
|102,6
|22/07/2025
|5
|279
|1038,13
|0
|0
|0
|23/07/2025
|3
|104
|383,76
|3
|41
|151,7
|24/07/2025
|0
|0
|0
|3
|103
|381,98
|25/07/2025
|2
|61
|225,7
|5
|350
|1302,49
|28/07/2025
|9
|1030
|3752,19
|0
|0
|0
|29/07/2025
|6
|530
|1916,96
|5
|100
|362,5
|30/07/2025
|11
|465
|1672
|1
|225
|810
|31/07/2025
|5
|217
|777,21
|1
|50
|180
|01/08/2025
|10
|518
|1836,31
|0
|0
|0
|04/08/2025
|3
|79
|274,92
|3
|91
|318,91
|05/08/2025
|3
|350
|1224,51
|0
|0
|0
|06/08/2025
|3
|130
|453,4
|0
|0
|0
|07/08/2025
|2
|70
|244,3
|0
|0
|0
|08/08/2025
|2
|100
|349
|0
|0
|0
|11/08/2025
|2
|100
|349
|1
|100
|350
|12/08/2025
|5
|393
|1374,56
|0
|0
|0
|13/08/2025
|0
|0
|0
|4
|250
|872,5
|14/08/2025
|4
|80
|279,2
|4
|835
|2935,94
|15/08/2025
|8
|390
|1362,19
|0
|0
|0
|18/08/2025
|7
|552
|1906,77
|1
|100
|349
|19/08/2025
|2
|55
|185,9
|2
|408
|1387,28
|20/08/2025
|0
|0
|0
|8
|643
|2182,53
|21/08/2025
|9
|390
|1331,15
|0
|0
|0
|22/08/2025
|3
|164
|560,88
|1
|3
|10,32
|25/08/2025
|2
|51
|174,42
|3
|179
|615,76
|26/08/2025
|4
|365
|1239,61
|3
|22
|75,46
|27/08/2025
|2
|70
|239,3
|0
|0
|0
|28/08/2025
|4
|35
|119
|1
|29
|98,89
|29/08/2025
|1
|100
|340
|1
|1
|3,41
|01/09/2025
|5
|511
|1740,11
|5
|375
|1275,64
|02/09/2025
|2
|33
|111,87
|1
|220
|748
|03/09/2025
|9
|523
|1935,05
|50
|3871
|13803,6
|04/09/2025
|27
|1955
|6976,22
|5
|440
|1611,81
|05/09/2025
|9
|1068
|3824,72
|14
|858
|3121,06
|08/09/2025
|13
|780
|2753,4
|6
|350
|1246,32
|09/09/2025
|1
|100
|370
|15
|1218
|4426,94
|10/09/2025
|7
|418
|1539,08
|6
|208
|769,6
|11/09/2025
|9
|333
|1238,99
|15
|670
|2507,07
|12/09/2025
|15
|711
|2638,95
|9
|430
|1587,04
|15/09/2025
|0
|0
|0
|7
|414
|1540,54
|16/09/2025
|4
|92
|343,44
|4
|141
|528,36
|17/09/2025
|5
|439
|1637,12
|2
|200
|746
|18/09/2025
|5
|759
|2808,3
|13
|1124
|4202,07
|19/09/2025
|10
|500
|1872,8
|1
|25
|93,75
|22/09/2025
|9
|511
|1903,42
|0
|0
|0
|23/09/2025
|0
|0
|0
|5
|498
|1850,72
|24/09/2025
|7
|465
|1727,57
|0
|0
|0
|25/09/2025
|3
|128
|474,88
|2
|378
|1406,16
|26/09/2025
|3
|186
|689,06
|0
|0
|0
|29/09/2025
|0
|0
|0
|7
|861
|3208,3442
|30/09/2025
|2
|24
|90,24
|9
|565
|2147,11
|01/10/2025
|7
|240
|903
|2
|150
|565,5
|02/10/2025
|3
|90
|338,9
|2
|225
|849,24
|03/10/2025
|5
|238
|899,64
|7
|246
|931,9
|06/10/2025
|10
|536
|2007,86
|1
|1
|3,79
|07/10/2025
|3
|200
|750
|12
|997
|3744,83
|08/10/2025
|79
|6640
|21021,58
|0
|0
|0
|09/10/2025
|30
|1902
|4641,26
|25
|1617
|3985,26
|10/10/2025
|5
|417
|1084,58
|18
|2197
|5751,97
|13/10/2025
|1
|140
|380,8
|7
|170
|466,7
|14/10/2025
|9
|580
|1579,75
|0
|0
|0
|15/10/2025
|0
|0
|0
|4
|229
|613,81
|16/10/2025
|5
|410
|1098,55
|6
|331
|891,78
|17/10/2025
|4
|220
|582,65
|0
|0
|0
|20/10/2025
|12
|1353
|3436,08
|3
|150
|387
|21/10/2025
|22
|2153
|5413,93
|4
|164
|421,87
|22/10/2025
|19
|1180
|2844,63
|0
|0
|0
|23/10/2025
|19
|1673
|3901,94
|5
|315
|741,42
|24/10/2025
|9
|442
|1009,57
|13
|1151
|2675,61
|27/10/2025
|14
|974
|2293,19
|5
|742
|1762,32
|28/10/2025
|12
|647
|1500,39
|2
|25
|59
|29/10/2025
|3
|290
|656,79
|6
|250
|573
|30/10/2025
|7
|770
|1729,27
|13
|1536
|3535,72
|31/10/2025
|12
|947
|2151,96
|5
|346
|796,11
|03/11/2025
|2
|100
|224
|12
|280
|631,01
|04/11/2025
|3
|180
|402,19
|5
|632
|1423,01
|05/11/2025
|4
|39
|88,39
|15
|981
|2269,84
|06/11/2025
|2
|162
|374,64
|6
|156
|363,04
|07/11/2025
|11
|729
|1700,61
|10
|1036
|2424,76
|10/11/2025
|2
|80
|192,7
|25
|1524
|3644,04
|11/11/2025
|6
|478
|1159,77
|10
|357
|865,76
|12/11/2025
|3
|25
|60,75
|7
|478
|1170,62
|13/11/2025
|10
|302
|741,44
|14
|1033
|2560,39
|14/11/2025
|5
|263
|642,8
|3
|581
|1429,26
|17/11/2025
|4
|394
|953,48
|2
|21
|51,03
|18/11/2025
|12
|645
|1551,68
|6
|1076
|2614,68
|19/11/2025
|0
|0
|0
|7
|337
|818
|20/11/2025
|2
|247
|607,64
|12
|1050
|2615,76
|21/11/2025
|6
|515
|1270,4
|4
|99
|246,67
|24/11/2025
|5
|250
|610,5
|4
|119
|293,61
|25/11/2025
|11
|867
|2077,94
|1
|100
|242
|26/11/2025
|9
|829
|2010,99
|22
|1117
|2754,86
|27/11/2025
|7
|700
|1694
|5
|112
|273,24
|28/11/2025
|8
|552
|1326,29
|10
|1091
|2649,6
|01/12/2025
|5
|541
|1307,81
|4
|215
|533,31
|02/12/2025
|10
|400
|956
|4
|140
|336,5
|03/12/2025
|0
|0
|0
|6
|203
|486,16
|04/12/2025
|4
|493
|1186,31
|12
|456
|1109,22
|05/12/2025
|6
|256
|624,97
|6
|500
|1225
|08/12/2025
|7
|422
|1022,51
|5
|260
|637,99
|09/12/2025
|10
|1380
|3321,25
|8
|1075
|2619,99
|10/12/2025
|4
|210
|504
|5
|145
|349,45
|11/12/2025
|3
|177
|424,8
|4
|221
|532,61
|12/12/2025
|6
|650
|1569,49
|9
|759
|1843,91
|15/12/2025
|1
|365
|876
|5
|479
|1155,25
|16/12/2025
|4
|630
|1539,53
|20
|1251
|3097,85
|17/12/2025
|8
|639
|1557,18
|5
|327
|801,41
|18/12/2025
|10
|620
|1501,14
|6
|570
|1395,36
|19/12/2025
|2
|100
|244
|8
|611
|1496,52
|22/12/2025
|15
|778
|2148,99
|33
|2622
|7552,15
|23/12/2025
|7
|1085
|3172,11
|18
|1589
|4751,75
|24/12/2025
|9
|727
|2173,08
|21
|1767
|5360,02
|29/12/2025
|1
|35
|105,7
|5
|70
|211,6
|30/12/2025
|13
|617
|1866,3
|17
|495
|1507,28
|31/12/2025
|13
|560
|1701,34
|1
|1
|3,04
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95853-obiz_cp_bilan_contrat_liquidite_31122025.pdf
