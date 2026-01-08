OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Lyon, le 8 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 29 261

Solde en espèces : 99 391,96 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 61 409 titres 183 592,06 € 883 transactions VENTE 58 818 titres 176 079,71 € 822 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 26 670

Solde en espèces : 106 904,31 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 98,5 M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 883 61 409 183 592,06 822 58 818 176 079,71 01/07/2025 2 172 657,04 4 80 306,4 02/07/2025 2 293 1120,26 14 907 3507,73 03/07/2025 12 788 3042,78 1 25 96,5 04/07/2025 3 106 413,6 10 769 3000,48 07/07/2025 5 496 1939,11 7 785 3100,12 08/07/2025 3 339 1321,12 3 441 1725,41 09/07/2025 4 250 970,48 2 123 479,7 10/07/2025 11 626 2413,1 8 807 3143,51 11/07/2025 4 247 961,2 1 98 380,24 14/07/2025 4 85 328,53 0 0 0 15/07/2025 10 563 2149,42 0 0 0 16/07/2025 12 899 3346,71 2 36 136,36 17/07/2025 2 10 36,2 12 463 1698,33 18/07/2025 1 65 236,6 9 1103 4089,15 21/07/2025 6 172 651,28 1 27 102,6 22/07/2025 5 279 1038,13 0 0 0 23/07/2025 3 104 383,76 3 41 151,7 24/07/2025 0 0 0 3 103 381,98 25/07/2025 2 61 225,7 5 350 1302,49 28/07/2025 9 1030 3752,19 0 0 0 29/07/2025 6 530 1916,96 5 100 362,5 30/07/2025 11 465 1672 1 225 810 31/07/2025 5 217 777,21 1 50 180 01/08/2025 10 518 1836,31 0 0 0 04/08/2025 3 79 274,92 3 91 318,91 05/08/2025 3 350 1224,51 0 0 0 06/08/2025 3 130 453,4 0 0 0 07/08/2025 2 70 244,3 0 0 0 08/08/2025 2 100 349 0 0 0 11/08/2025 2 100 349 1 100 350 12/08/2025 5 393 1374,56 0 0 0 13/08/2025 0 0 0 4 250 872,5 14/08/2025 4 80 279,2 4 835 2935,94 15/08/2025 8 390 1362,19 0 0 0 18/08/2025 7 552 1906,77 1 100 349 19/08/2025 2 55 185,9 2 408 1387,28 20/08/2025 0 0 0 8 643 2182,53 21/08/2025 9 390 1331,15 0 0 0 22/08/2025 3 164 560,88 1 3 10,32 25/08/2025 2 51 174,42 3 179 615,76 26/08/2025 4 365 1239,61 3 22 75,46 27/08/2025 2 70 239,3 0 0 0 28/08/2025 4 35 119 1 29 98,89 29/08/2025 1 100 340 1 1 3,41 01/09/2025 5 511 1740,11 5 375 1275,64 02/09/2025 2 33 111,87 1 220 748 03/09/2025 9 523 1935,05 50 3871 13803,6 04/09/2025 27 1955 6976,22 5 440 1611,81 05/09/2025 9 1068 3824,72 14 858 3121,06 08/09/2025 13 780 2753,4 6 350 1246,32 09/09/2025 1 100 370 15 1218 4426,94 10/09/2025 7 418 1539,08 6 208 769,6 11/09/2025 9 333 1238,99 15 670 2507,07 12/09/2025 15 711 2638,95 9 430 1587,04 15/09/2025 0 0 0 7 414 1540,54 16/09/2025 4 92 343,44 4 141 528,36 17/09/2025 5 439 1637,12 2 200 746 18/09/2025 5 759 2808,3 13 1124 4202,07 19/09/2025 10 500 1872,8 1 25 93,75 22/09/2025 9 511 1903,42 0 0 0 23/09/2025 0 0 0 5 498 1850,72 24/09/2025 7 465 1727,57 0 0 0 25/09/2025 3 128 474,88 2 378 1406,16 26/09/2025 3 186 689,06 0 0 0 29/09/2025 0 0 0 7 861 3208,3442 30/09/2025 2 24 90,24 9 565 2147,11 01/10/2025 7 240 903 2 150 565,5 02/10/2025 3 90 338,9 2 225 849,24 03/10/2025 5 238 899,64 7 246 931,9 06/10/2025 10 536 2007,86 1 1 3,79 07/10/2025 3 200 750 12 997 3744,83 08/10/2025 79 6640 21021,58 0 0 0 09/10/2025 30 1902 4641,26 25 1617 3985,26 10/10/2025 5 417 1084,58 18 2197 5751,97 13/10/2025 1 140 380,8 7 170 466,7 14/10/2025 9 580 1579,75 0 0 0 15/10/2025 0 0 0 4 229 613,81 16/10/2025 5 410 1098,55 6 331 891,78 17/10/2025 4 220 582,65 0 0 0 20/10/2025 12 1353 3436,08 3 150 387 21/10/2025 22 2153 5413,93 4 164 421,87 22/10/2025 19 1180 2844,63 0 0 0 23/10/2025 19 1673 3901,94 5 315 741,42 24/10/2025 9 442 1009,57 13 1151 2675,61 27/10/2025 14 974 2293,19 5 742 1762,32 28/10/2025 12 647 1500,39 2 25 59 29/10/2025 3 290 656,79 6 250 573 30/10/2025 7 770 1729,27 13 1536 3535,72 31/10/2025 12 947 2151,96 5 346 796,11 03/11/2025 2 100 224 12 280 631,01 04/11/2025 3 180 402,19 5 632 1423,01 05/11/2025 4 39 88,39 15 981 2269,84 06/11/2025 2 162 374,64 6 156 363,04 07/11/2025 11 729 1700,61 10 1036 2424,76 10/11/2025 2 80 192,7 25 1524 3644,04 11/11/2025 6 478 1159,77 10 357 865,76 12/11/2025 3 25 60,75 7 478 1170,62 13/11/2025 10 302 741,44 14 1033 2560,39 14/11/2025 5 263 642,8 3 581 1429,26 17/11/2025 4 394 953,48 2 21 51,03 18/11/2025 12 645 1551,68 6 1076 2614,68 19/11/2025 0 0 0 7 337 818 20/11/2025 2 247 607,64 12 1050 2615,76 21/11/2025 6 515 1270,4 4 99 246,67 24/11/2025 5 250 610,5 4 119 293,61 25/11/2025 11 867 2077,94 1 100 242 26/11/2025 9 829 2010,99 22 1117 2754,86 27/11/2025 7 700 1694 5 112 273,24 28/11/2025 8 552 1326,29 10 1091 2649,6 01/12/2025 5 541 1307,81 4 215 533,31 02/12/2025 10 400 956 4 140 336,5 03/12/2025 0 0 0 6 203 486,16 04/12/2025 4 493 1186,31 12 456 1109,22 05/12/2025 6 256 624,97 6 500 1225 08/12/2025 7 422 1022,51 5 260 637,99 09/12/2025 10 1380 3321,25 8 1075 2619,99 10/12/2025 4 210 504 5 145 349,45 11/12/2025 3 177 424,8 4 221 532,61 12/12/2025 6 650 1569,49 9 759 1843,91 15/12/2025 1 365 876 5 479 1155,25 16/12/2025 4 630 1539,53 20 1251 3097,85 17/12/2025 8 639 1557,18 5 327 801,41 18/12/2025 10 620 1501,14 6 570 1395,36 19/12/2025 2 100 244 8 611 1496,52 22/12/2025 15 778 2148,99 33 2622 7552,15 23/12/2025 7 1085 3172,11 18 1589 4751,75 24/12/2025 9 727 2173,08 21 1767 5360,02 29/12/2025 1 35 105,7 5 70 211,6 30/12/2025 13 617 1866,3 17 495 1507,28 31/12/2025 13 560 1701,34 1 1 3,04