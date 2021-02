O2i : O2i - Retour de la croissance sur toutes les activités au Q4 2020

Retour de la croissance sur toutes les activités au Q4 2020

Belle performance de l'ingénierie en hausse de +21,3% et d'Adiict de +7,4%

Solides perspectives, mais toujours soumises à l'évolution de la pandémie

Chiffre d'affaires 12 mois 2019 12 mois 2020 D T4 2019 T4 2020 D 56,6 48,2 -14,9% 17,1 17,8 +3,64% Par activité Formation IT, Digital et Management 45,9 36,6 -20,2% 14,5 14,6 +0,7% Ingénierie 9,8 10,6 +8,0% 2,4 2,9 +21,3% Adiict 0,96 1,02 +6,71% 0,22 0,24 +7,4%

Données consolidées en M€ non auditées

RETOUR DE LA CROISSANCE SUR TOUTES LES ACTIVITES AU Q4 2020

Après neuf mois marqués par l'impact de la pandémie, le 4ème trimestre 2020 signe pour O2i le retour de la croissance pour l'ensemble de ses activités. Le groupe a enregistré sur cette période un chiffre d'affaires de 17,8 M€ en hausse de +3,6%.

CA SUPERIEUR AUX ATTENTES DANS LA FORMATION

La Formation a réalisé, en pleine 2ème vague du Covid-19 et de mise en place du 2ème confinement, des ventes supérieures aux anticipations à 14,6 M€ en progression de +0,7%. Elles reflètent le succès de ses 2400 cursus de formations IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel. En un an, le chiffre d'affaires réalisé sous cette modalité a représenté 64% de son chiffre d'affaires, contre moins de 2% un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année 2020, la performance enregistrée sur le dernier trimestre (historiquement le plus important de l'année) permet à l'activité Formation de ramener la baisse de ses ventes sur 12 mois à -20,2 % (contre -29,9% sur les neuf premiers mois) avec un chiffre d'affaires qui atteint au total 36,6 M€ contre 45,9 M€ un an plus tôt.

BELLE PERFORMANCE DE L'INGENIERIE EN HAUSSE DE +21,3% ET D'ADIICT DE+7,4%

L'activité d'ingénierie poursuit son rebond constaté depuis le 1er déconfinement avec un chiffre d'affaires qui atteint 2,9 M€ au 4ème trimestre de 2020 en progression de +21,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Cette belle performance, enregistrée en fin d'exercice, permet au groupe de porter ses ventes sur cette activité sur l'ensemble de l'année 2020 à 10,6 M€ en croissance de +8,0 %.

L'activité d'Adiict qui bénéficie toujours de la récurrence de ses ventes enregistre sur le 4ème trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 0,24 M€ en croissance de +7,4%. Sur 2020, Adiict réalise au total 1,02 M€ de facturation en hausse de +6,7%.

PERSPECTIVES

Le début de l'année 2021 montre de bonnes perspectives pour l'ensemble des activités du groupe avec une poursuite attendue de la croissance. Cette perspective reste soumise à l'évolution actuelle de la pandémie avec l'arrivée possible d'une 3ème vague plus sévère et d'un confinement plus strict.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le résultat annuel 2020 au plus tard le 30 avril 2021.

A propos du Groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

