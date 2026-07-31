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NXP serait en pourparlers pour racheter le développeur de puces Ambarella, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 19:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2; ajout de la réponse de NXP dans la troisième puce)

NXP Semiconductors NXPI.O serait en pourparlers pour racheter le concepteur de puces Ambarella

AMBA.O , a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'action d'Ambarella, dont la capitalisation boursière s'élève à 3,25 milliards de dollars,a bondi d’environ 19 %, tandis que celles de NXP ont chuté de plus de 3 %, à la suite de cette information.

* Un éventuel accord pourrait renforcer les capacités de NXP dans les domaines des véhicules définis par logiciel, des radars et de l’électrification, Ambarella développant des puces d’IA à faible consommation ainsi que des logiciels destinés à des appareils en périphérie tels que les caméras, les véhicules et la robotique.

* Les discussions sont en cours et pourraient ne pas déboucher sur une transaction, a indiqué le FT.

* NXP a refusé de répondre aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu’ Ambarella n’a pas réagi dans l’immédiat.

* Cette nouvelle intervient après que NXP a annoncé mardi un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations des analystes , signe d’une forte demande pour ses puces sur les marchés de l’automobile, de l’industrie et des centres de données.

Fusions / Acquisitions

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NXP SEMICONDUCTO
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